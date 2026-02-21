Logo
Košarac: Egzodus sarajevskih Srba - najpotresnija priča o etničkom čišćenju

Izvor:

SRNA

21.02.2026

14:33

Сташа Кошарац
Foto: ATV

Egzodus sarajevskih Srba, koji su prije 30 godina napustili svoja vjekovna ognjišta, ostaje najpotresnija priča o stradanju, žrtvi i etničkom čišćenju jednog naroda, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

Košarac je izjavio Srni da je to ogromna žrtva uzidana u temelje Republike Srpske, koja sve u Srpskoj trajno obavezuje.

"U kolektivnom sjećanju srpskog naroda zauvijek će ostati urezane slike nepreglednih kolona sarajevskih Srba koji su u rukama nosili lične stvari, ikone i kovčege sa iskopanim kostima svojih najmilijih, tražeći spas u Republici Srpskoj", istakao je Košarac.

On je podsjetio da su Srbi iz Sarajeva, koji su svoju teritoriju i svoja ognjišta odbranili tokom rata uz ogromne žrtve, bili primorani da ih napuste nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, jer nisu željeli da žive pod muslimanskom vlašću.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Provokacija bošnjačkih stranaka i nedostatak znanja da riješe probleme u FBiH

"Ni tada, kao ni danas, nismo vjerovali u iskrene namjere bošnjačke politike prema srpskom narodu. Sarajevska golgota nas je naučila istorijskoj lekciji: bez naše države Republike Srpske nemamo ni slobodu ni mir. Zato je Republika Srpska naša istinska otadžbina i utočište, i zato je naša sveta dužnost da je čuvamo i branimo", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, danas, kada određene antisrpske politike pokušavaju da ospore i unize Srpsku, da joj otmu prava zagarantovana Dejtonom i da od otadžbine Srba naprave praznu ljušturu u kojoj će drugi odlučivati o životu srpskog naroda, Srbi su više nego odlučni da kažu da se to neće dogoditi.

"Nepokolebljivo smo posvećeni patriotskim i odgovornim politikama lidera Milorada Dodika i institucija Republike Srpske, koje stoje na braniku naše slobode. Nećemo dozvoliti novi egzodus srpskog naroda, nova stradanja i skrnavljenje naše najveće svetinje – Republike Srpske. Mi čuvamo i štitimo našu Republiku Srpsku, naša prava i slobode, ne želeći ni milimetra tuđeg, ali ne pristajući da bilo ko oduzme ono što je naše", poručio je Košarac.

Masovni egzodus sarajevskih Srba zvanično je počeo 17. februara 1996. godine iz srpskih sarajevskih opština koje su nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripale Federaciji BiH i trajao je gotovo do kraja marta.

Procjenjuje se da je 120.000 do 150.000 Srba napustilo svoje domove u opštinama Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Rajlovac, Grbavica i Novo Sarajevo, a jedan od najpotresnijih aspekata bila je ekshumacija i prenošenje posmrtnih ostataka upokojenih na teritoriju Republike Srpske.

