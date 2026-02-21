Pokrenuta istraga o transportu organa zbog smrti Domenika

Dvogodišnji dječak Domeniko, koji je primio oštećeno donorsko srce, preminuo je, potvrdio je advokat porodice. Dječak je umro danas nešto prije 9.30 časova u bolnici Monaldi u Napulju, gdje je bolnica saopštila da je došlo do „naglog i nepovratnog pogoršanja kliničkog stanja“.

Srce koje je Domeniko primio krajem decembra bilo je, kako se navodi, teško oštećeno jer je tokom transporta bilo u direktnom kontaktu sa suvim ledom, piše Bi-Bi-Si.

Istraga o transportu organa

Tužioci su pokrenuli istragu o cijelom slučaju, a šestoro medicinskih radnika nalazi se pod službenom istragom zbog incidenta koji je izazvao zgražavanje u Italiji.

Svijet Preminuo mališan (2) koji je dobio srce koje nije smjelo biti presađeno: Roditelji traže odgovore

Porodični advokat Frančesko Petruci izjavio je da je organ stigao „oštećen ozeblinama“ nakon što je prevezen više od 800 kilometara od Bolcana do Napulja.

Prema njegovim riječima, srce je transportovano u neprikladnom spremniku uz led, bez termometra koji bi medicinski tim upozorio na izuzetno nisku temperaturu.

Dvomjesečna borba

Dvogodišnjak je gotovo dva mjeseca bio priključen na aparate za održavanje života u napuljskoj bolnici.

Prošle srijede, vijeće pedijatrijskih specijalista zaključilo je da njegovo stanje ne dozvoljava još jednu transplantaciju.

Ljekari su upozorili da bi produžena upotreba sistema za održavanje života mogla ugroziti njegova pluća, jetru i bubrege.

Pozivi na odgovornost

Nakon odluke ljekarskog vijeća, advokat Petruci je rekao da porodica želi uvid u svu relevantnu medicinsku dokumentaciju. „Ako je vrijeme nade završilo, onda je počelo vrijeme za odgovornost“, poručio je. Dječakova majka, Patricija Merčolino, uputila je apel papi da pomogne njenom sinu.

Italijanski ministar zdravlja Oracio Skilači izjavio je ranije ove sedmice da se „mora apsolutno razjasniti šta se dogodilo“. „To dugujemo djetetu, porodici, ali i svim Italijanima“, rekao je. „Imamo izvrstan nacionalni zdravstveni sistem, koji se znao nositi i gotovo uvijek riješiti složene situacije. Stoga vjerujem da građani ne bi trebalo da izgube povjerenje“, dodao je ministar.

(Indeks)