Ozbiljno se "kuva": Desetine američkih borbenih aviona prebačene u Jordan

Američka vojska premjestila je više desetina borbenih aviona u vazduhoplovnu bazu u Jordanu, pokazuju satelitski snimci i podaci o praćenju letova koje je analizirao "Njujork tajms".

Više od 60 aviona snimljeno je u bazi "Muvafak salti" u centralnom dijelu Jordana, što je tri puta više od uobičajenog broja, piše list.

Prema izvještaju, najmanje 68 teretnih aviona sletjelo je u bazu od prošle nedjelje, a nekoliko američkih dronova i helikoptera uočeno je u tom području.

Vojnici su primijećeni dok postavljaju novu protivvazdušnu odbranu, a "Njujork tajms" piše da će se ta oprema koristiti za zaštitu baze od potencijalnih napada iz Irana.

Među borbenim avionima uočenim u bazi u Jordanu je 30 letjelica tipa "F-35" i 36 tipa "F-15".