Avganistan najavio osvetu Pakistanu

Pakistanska vojska izvela je jutros vazdušne napade u Avganistanu, ciljajući, kako je nazvala, "logore i skrovišta" naoružanih grupa koje stoje iza niza nedavnih napada.

Ministarstvo informisanja u Pakistanu saopćilo je da je vojska te zemlje provela "selektivne operacije zasnovane na obavještajnim podacima" protiv sedam kampova i skrovišta koja pripadaju pakistanskim talibanima i njihovim podružnicama.

Pakistansko ministarstvo je saopštilo da ima "uvjerljive dokaze" da su nedavne napade u Islamabadu, kao i u sjeverozapadnim okruzima Bajaur i Banu, počinili borci po "nalogu njihovog rukovodstva i nadređenih sa sjedištem u Avganistanu".

S druge strane, iz Avganistana su stigle osude ovog napada. Navedeno je da je pogođena vjerska škola, kao i kuća, što je rezultiralo desetinama smrtnih slučajeva i povreda.

Naveli su da se ovim napadima krše međunarodna prava i principi dobrosusjedskih odnosa.

"Smatramo pakistansku vojsku odgovornom za napade na civile i vjerske objekte. Na ove napade ćemo odgovoriti u dogledno vrijeme odmjerenim i odgovarajućim odgovorom", navodi se u saopštenju avganistanskih vlasti.