Avganistan najavio osvetu Pakistanu

22.02.2026
14:24
Komentari:0
Pakistanska vojska izvela je jutros vazdušne napade u Avganistanu, ciljajući, kako je nazvala, "logore i skrovišta" naoružanih grupa koje stoje iza niza nedavnih napada.
Ministarstvo informisanja u Pakistanu saopćilo je da je vojska te zemlje provela "selektivne operacije zasnovane na obavještajnim podacima" protiv sedam kampova i skrovišta koja pripadaju pakistanskim talibanima i njihovim podružnicama.
Pakistansko ministarstvo je saopštilo da ima "uvjerljive dokaze" da su nedavne napade u Islamabadu, kao i u sjeverozapadnim okruzima Bajaur i Banu, počinili borci po "nalogu njihovog rukovodstva i nadređenih sa sjedištem u Avganistanu".
S druge strane, iz Avganistana su stigle osude ovog napada. Navedeno je da je pogođena vjerska škola, kao i kuća, što je rezultiralo desetinama smrtnih slučajeva i povreda.
Naveli su da se ovim napadima krše međunarodna prava i principi dobrosusjedskih odnosa.
"Smatramo pakistansku vojsku odgovornom za napade na civile i vjerske objekte. Na ove napade ćemo odgovoriti u dogledno vrijeme odmjerenim i odgovarajućim odgovorom", navodi se u saopštenju avganistanskih vlasti.
Zanimljivosti
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Trenutno na programu