Ko je osvojio najviše medalja na ZOI: Jedna zemlja daleko ispred svih

22.02.2026

14:01

Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих
Foto: Tanjug / AP / Andreas Rentz

Večeras će biti spuštena zavjesa na Zimske Olimpijske igre u Milanu-Kortini.

Bile su to sjajne Igre. Kada se sve sabere, najuspješnija nacija je Norveška. Najuspješnija zemlja u istoriji kada su u pitanju ZOI iza sebe ima još jedne rekordne Igre. Norveška je osvojila 41 medalju, od kojih je čak 18 zlatnih, što je novi rekord po broju zlatnih medalja jedne države na jednim ZOI. Norveška je držala rekord iz Pekinga kada su osvojili š16 zlatnih odličja. Osvojili su još 12 srebrenih i 11 bronzanih medalja.

Na drugom mjestu su Amerikanci sa 32 medalje, s tim da još nije uračunata medalja iz hokeja (igraju veliko finale protiv Kanade, ali su sigurno drugi. Reprezentacija SAD ima 11 zlatnih, 12 srebrnih i 9 bronzanih, dok su treće mesto zauzeli takmičari iz Nizozemske sa 20 medalja (10 zlatnih, 7 srebrenih i 3 bronzane). Iza Italije su takođe istorijske igre. Domaćin je osvojio rekordan broj medalja u Milanu. Italijani su stali na 10 zlatnih, 6 srebrenih i čak 14 bronzanih odličja, što je najviše u istoriji Italije na ZOI.

U top 5 je izbila Njemačka sa osam zlata, 10 srebra i 8 bronzi. Vrijedi izdvojiti i Francusku (8-9-6), Švedsku (8-6-4), Švajcarsku (6-9-8), Austriju (5-8-5) i Japan (5-7-12).

Ne treba ni spominjati da je junak Igara Johanes Klebo koji je osvojio čak čak šest zlatnih medalja u kros kantriju. Ujedno je postao i prvi takmičar u istoriji sa tolikim brojem zlatnih odličja na jednim Igrama.

