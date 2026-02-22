Logo
Rondejl Mur oduzeo sebi život

22.02.2026

08:47

rondale moore izvršio samoubistvo
Foto: Tanjug/AP

Talentovani američki sportista Rondejl Mur (25) pronađen je mrtav u svojoj garaži, a policijski službenik Tod Bejli istakao je da se i dalje vodi izjava. Po njegovim riječima, pretpostavlja se da je riječ o samoubistvu vatrenim oružjem koje je izvršio talentovani sportista, "vajd risiver" ekipe Minesota Vikings u NFL.

Za sada nema mnogo informacija o smrti Rondejla Mura, ali se njegov tim oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da je nakon smrti u komunikaciji sa zaposlenima u klubu, saigračima žrtve i njegovom porodicom, kako bi svi dobili dovoljno podrške u ovim jako teškim vremenima.

бака прасе

Scena

Baka Prase dobija nove prijetnje: "Kidnapovali su.."

"Duboko smo pogođeni smrću Rondejla Mura. Dok radimo na tome da saznamo činjenice, pričali smo sa Murovom porodicom, ponudili naše saučešće i potpunu podršku u ime Minesota Vikinga. Takođe, razgovarali smo sa našim igračima, trenerima, zaposlenima u klubu, pa ćemo sve resurse za emocionalnu podršku staviti na raspolaganje onima kojima je potrebno. Naše misli su uz Rondejlovu porodicu i prijatelje tokom ovog teškog perioda", navodi se u saopštenju.

Rondejl Mur je bio pik druge runde na draftu 2021. godine, a izabran je sa 49. pozicije. Birala ga je Arizona u kojoj je proveo prve godine karijere, zatim je godinu dana bio član Atlante, a prethodnu sezonu proveo je u Minesoti. Iako je na početku svoje NFL karijere ostavio veoma dobar utisak, Mur nije mogao da ostavi dublji trag zbog čestih povreda koje su ga mučile i zbog kojih je pravio višemjesečne pauze.

Prethodne dvije sezone bile su izuzetno teške za Rondejla. On je u martu 2024. godine trejdovan u Atlantu, ali je u avgustu iste godine zadobio povredu kolena zbog koje je morao da završi sezonu koja praktično nije ni počela. Nakon oporavka je prešao u Minesotu, a martu 2025. godine potpisao je dvogodišnji ugovor težak dva miliona dolara. Na pripremnoj utakmici pred početak sezone, u avgustu 2025. godine, Mur je zaradio novu povredu kolena zbog koje se znalo da će propustiti kompletnu prethodnu sezonu.

