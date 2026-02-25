Otkrivena tajna skladišta u kojima je Epstin čuvao dokumenta?

Otkriće da je Epstin posjedovao više tajnih skladišnih jedinica širom SAD ponovo je pokrenulo pitanja o obimu njegove mreže, potencijalnim saučesnicima i dokazima koji do danas nisu ugledali svjetlost dana.

Prema navodima britanskog lista, finansijer je u šest tajnih skladišta na različitim lokacijama krio računare, fotografije i dokumentaciju, što otvara mogućnost da se ključni dokazi i dalje nalaze van domašaja istražnih organa.

Glorija Olred, advokat Epstinovih žrtava, zatražila je od Federalnog istražnog biroa (FBI) da hitno reaguje i izvrši pretres tih objekata.

"FBI ili Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost treba odmah da zatraže nalog za pretres ili dozvolu od advokata koji zastupaju Epstinovu zaostavštinu, kako bi zaplenili sadržaj njegovih skladišnih jedinica, ukoliko taj sadržaj još postoji", poručila je Olred.

Ona naglašava da žrtve imaju pravo na potpunu istinu.

"Žrtve zaslužuju punu istinu i ne žele da važni dijelovi te istine budu sakriveni od njih", dodala je.

Prema njenim riječima, skladišta bi mogla da sadrže dokaze o njegovim zločinima i/ili poslovnim ili političkim odnosima sa bogatim i moćnim muškarcima.

Iako je američko Ministarstvo pravde objavilo Epstinove dosijee prije nekoliko mjeseci, u njima nema značajnih tragova o navodnoj arhivi kompromitujućeg materijala koju je, prema dugogodišnjim glasinama, finansijer prikupljao.

Upravo zato otkriće o skladištima izaziva novu sumnju – da ključni dokazi možda nikada nisu bili predmet zvanične zaplene.

Prema dostupnim informacijama, nalozi za pretres ukazuju da vlasti nikada nisu izvršile raciju u tim jedinicama. Ukoliko je to tačno, postavlja se pitanje da li su istražni organi propustili priliku da dođu do materijala koji bi rasvetlio odnose Epstina sa političkim, poslovnim i društvenim elitama.

Pored toga, otkriveno je da je Epstin bio predmet istrage američkih vlasti u vezi sa 47 miliona dolara sumnjivih novčanih transfera povezanih sa drogom i prostitucijom na Američkim Devičanskim Ostrvima i u Njujorku.

Memorandum iz 2015. godine pokazuje da je Uprava za suzbijanje droga (DEA) zatražila finansijske podatke o njemu i još 14 osoba u periodu od 2010. do 2015. godine.

Kako prenosi Si-Bi-Es njuz, da bi pokrenula istragu ovog obima, DEA je morala da utvrdi direktnu vezu sa trgovinom narkoticima. Dosijei pokazuju da je slučaj bio označen kao "sudski postupak u toku", što znači da je bio aktivan u vrijeme sastavljanja dokumenta.

FBI i Ministarstvo pravde saopštili da nema dokaza da je Epstin posjedovao "listu klijenata", da je ucjenjivao moćne ličnosti, niti da je vodio mrežu trgovine ljudima za moćnike.

Zamjenik državnog tužioca Tod Blenč odbacio je tvrdnje da postoji "skriveni dio informacija" koji se namjerno ne objavljuje.

