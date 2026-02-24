Endru će biti uklonjen iz reda nasljeđivanja? Oglasile se Australija i Novi Zeland

Australija i Novi Zeland su saopštili da će podržati konačnu odluku Velike Britanije da ukloni Endrua Mauntbatena-Vindzora iz kraljevske linije nasljeđivanja.

Britanska vlada razmatra zakon o isključenju

Prošle nedjelje, jedan britanski zvaničnik je rekao da britanska vlada razmatra zakon kojim bi se osiguralo da Mauntbaten-Vindzor, trenutno osmi u redu za presto, nikada ne može postati kralj. Ovo dolazi nakon njegovog hapšenja u okviru policijske istrage o njegovim vezama sa osramoćenim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom.

Australijski premijer Entoni Albaneze izjavio je u ponedjeljak da će podržati planove za uklanjanje Mauntbaten-Vindzor iz linije nasljeđivanja britanskog prestola, u pismu koje je poslao kancelariji britanskog premijera Kira Starmera.

Portparol novozelandskog premijera Kristofera Luksona rekao je da bi Velington podržao takvu mjeru ako je predloži vlada u Londonu, prema Radiju Novi Zeland.

Optužbe i pritvor

Endru, mlađi brat britanskog kralja Čarlsa III, nakratko je pritvoren prošle nedjelje. Optužen je za zloupotrebu položaja i zloupotrebu položaja zbog navodnog odavanja povjerljivih informacija Epštajnu dok je bio trgovinski izaslanik. Lakson je novinarima rekao da je njegova vlada posljednjih dana bila u kontaktu sa Britanijom. „Niko nije iznad zakona“, rekao je.

U razgovoru za ABC radio u utorak, Albaneze je rekao da Australijanci ne smatraju Mauntbaten-Vindzora odgovarajućom osobom da ostane u liniji sukcesije i na kraju postane šef države Australije.

„Svakako želim da bude smjenjen i mislim da će Australijanci željeti da bude smjenjen. To su veoma ozbiljne optužbe“, rekao je Albaneze.

Potrebno je odobrenje iz 15 zemalja

Australija i Novi Zeland su dvije od 15 država Komonvelta čije će odobrenje biti potrebno za izmjene zakona o nasljeđivanju. Prvi u redu za britanski presto je princ Vilijam.

Kralj Čarls, koji je prošle godine oduzeo svom bratu kneževsku titulu i primorao ga da napusti svoj dom u Vindzoru, nije samo monarh i šef države u Britaniji, već i u Australiji i 13 drugih zemalja, iako je ta uloga tamo uglavnom ceremonijalna.

(indeks)