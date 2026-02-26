Zakazana treća runda razgovora, Vitkof stigao u Ženevu

Specijalni izaslanik predsjednika SAD Stiv Vitkof stigao je u Ženevu, gdje je za danas zakazana treća runda razgovora između Amerike i Irana.

Avion specijalnog izaslanika predsjednika SAD stigao je iz Vašingtona, javio je TASS, pozivajući se na neimenovani izvor na Međunarodnom aerodromu u Ženevi.

Ranije je američki predsjednik Donald Tramp u obraćanju Kongresu izjavio da bi više volio da tenzije sa Iranom riješi diplomatijom, ali da nikada nije čuo "čarobne riječi" iz Teherana da ta zemlja nikada neće proizvoditi nuklearno oružje.

Očekuje se da će iransku delegaciju predvoditi ministar spoljnih poslova Abas Aragči, uz posredovanje delegacije Omana u pregovorima, a američku delegaciju Vitkof.