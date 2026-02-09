Pokrenuta najveća nuklearna elektrana na svijetu

Japan je u poned‌jeljak ponovo pokrenuo najveću nuklearnu elektranu na svijetu, saopštio je njen operator, nakon što je raniji pokušaj brzo obustavljen zbog manjeg tehničkog kvara.

Kašivazaki-Kariva elektrana u regiji Nigata ponovo je puštena u rad u 14 sati po lokalnom vremenu, saopštila je kompanija Tokio elektrik paver kompani (TEPCO), piše AFP.

Objekat je bio van funkcije otkako je Japan nakon katastrofe u Fukošimi 2011. godine zaustavio nuklearnu energiju.

TEPCO je 21. januara pokušao pokrenuti jedan od sedam reaktora, ali je sljedećeg dana obustavio rad nakon što je alarm za nadzor zabilježio blage promjene u električnoj struji u jednom kablu, iako su ostale u sigurnom rasponu.

Najveća nuklearna elektrana

Kompanija je promijenila postavke alarma, navodeći da je reaktor siguran za rad. Komercijalne operacije trebale bi početi 18. marta nakon dodatne inspekcije.

Kašivazaki-Kariva je najveća nuklearna elektrana na svijetu po kapacitetu, iako je sada pokrenut samo jedan reaktor. Četrnaest reaktora širom Japana nastavilo je rad pod strogim sigurnosnim pravilima, od čega je 13 bilo u funkciji sredinom januara. Ovo je prvi TEPCO-ov reaktor koji je ponovo pokrenut od 2011. godine.

Kompleks je opremljen zidom protiv tsunamija visine 15 metara, povišenim sistemima za hitno napajanje i drugim sigurnosnim nadogradnjama. Ipak, javno mnijenje u okolini elektrane je podijeljeno - oko 60 posto stanovnika protivi se ponovnom pokretanju, dok ga 37 posto podržava.

Protivnici su izrazili zabrinutost zbog rizika od ozbiljne nesreće, navodeći česte skandale s prikrivanjem informacija, manje incidente i nedostatne planove evakuacije. Sedam grupa koje se protive ponovnom pokretanju 8. januara predale su peticiju sa skoro 40.000 potpisa TEPCO-u i Japanskoj agenciji za nuklearnu regulaciju.

- Nastavićemo pokazivati našu posvećenost sigurnosti kao prioritetu u nuklearnoj elektrani Kašivazaki-Kariva kroz naše postupke i rezultate - saopštio je TEPCO u poned‌jeljak.