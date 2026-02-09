Zelenski "satjeran u ćošak"

Američki predsjednik Donald Tramp, kako piše NBC News, mogao bi da postavi novi rok za okončanje rata u Ukrajini.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, Sjedinjene Američke Države predlažu da strane okončaju sukobe do juna ove godine.

„Amerikanci predlažu da strane okončaju rat do početka ovog ljeta i vjerovatno će vršiti pritisak na strane u skladu s ovim rasporedom“, rekao je ukrajinski lider.

Međutim, analitičari upozoravaju da je malo vjerovatno da će uvođenje novog roka promijeniti realnost rata, jer ključna pitanja ostaju neriješena.

NBC News podsjeća da je Donald Tramp i ranije postavljao i revidirao rokove za okončanje rata u Ukrajini, ali nijedan od tih rokova nije doveo do trajnog prekida vatre ili sporazuma.

I, uprkos činjenici da su trilateralne razgovore između Ukrajine, SAD i Rusije sve strane opisale kao konstruktivne, ozbiljne prepreke, poput teritorijalnog pitanja, i dalje ostaju.

U komentaru za NBC News, Moric Brejk, viši saradnik Centra za napredne studije bezbjednosti, strategije i integracije (CASSIS) na Univerzitetu u Bonu, naveo je da bi se ćorsokak mogao riješiti ukoliko jedna od strana podlegne pritisku.

S druge strane, Majkl Bocurkiv, viši saradnik Evroazijskog centra Atlantskog savjeta, smatra da „vrijeme nije na strani Ukrajine“.

Zelenski je, prema riječima stručnjaka, „pritjeran u ćošak“ jer ne može da popusti po glavnom pitanju koje se odnosi na teritorije.

Ukrajinski lider je rekao da bi nepoštovanje junskog roka izvršilo pritisak na obje strane, ali, prema ocjeni analitičara, Ukrajina će najvjerovatnije biti u najgorem položaju.

„Svaki put kada bi rat mogao da se okrene u korist Ukrajine, kao što je dobijanje moćnijih raketa dugog dometa, uslijedi telefonski poziv između Trampa i Putina i sve se mijenja“, kaže Bocurkiv.

Slično mišljenje dijeli i Kir Džajls, viši konsultant u londonskom istraživačkom centru „Čatam haus“.

Analitičar je primijetio da Trampova administracija nerado vrši pritisak na Moskvu, ali da „ima mogućnost da izvrši pritisak na Ukrajinu i to je više puta činila“.