Logo
Large banner

Zelenski: Ukrajina ima dvije opcije

Izvor:

ATV

08.02.2026

17:34

Komentari:

0
Зеленски: Украјина има двије опције
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ruska energetska infrastruktura legitiman cilj ukrajinskih napada, jer energetski sektor predstavlja izvor prihoda za proizvodnju oružja.

"Ne moramo da biramo da li ćemo gađati vojni cilj ili energetiku. On (predsjednik Rusije Vladimir Putin) prodaje tu energiju, prodaje naftu. Dakle, da li je to energetika ili vojni cilj? Iskreno, to je ista stvar", napisao je Zelenski na platformi Iks.

Zelenski je dodao da Ukrajina ima dve opcije - da proizvodi oružje i gađa ruske vojne ciljeve ili da napada izvore iz kojih se finansira ruska ratna mašinerija, a to je, kako je naveo, energetski sektor, koji stoga predstavlja legitiman cilj.

stanivukovic 2

Republika Srpska

Napustili Stanivukovićev pokret i prešli u DEMOS

Podijeli:

Tagovi:

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

beba

Svijet

Užas! Bebe oboljele nakon konzumiranja adaptiranog mlijeka

3 h

0
Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

Svijet

Jedna epizoda „Simpsonovih“ pokreće teorije o slučaju Epstajn, u dokumentima i tvorac serije

3 h

0
Шеф Стармеровог кабинета поднио оставку

Svijet

Šef Starmerovog kabineta podnio ostavku

4 h

0
Далај Лама се помиње 154 пута у Епстајновим фајловима, његова канцеларија: Нису се састали

Svijet

Dalaj Lama se pominje 154 puta u Epstajnovim fajlovima, njegova kancelarija: Nisu se sastali

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

41

Stevanović: Kada su vidjeli Blanušu i Trivićku, ljudi su se okrenuli i nagrnuli sa nama

20

38

Karan - Blanuša: Rezultati izbora po gradovima i opštinama

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner