Borac nastavlja put ka tituli: U Banjaluci pao Radnik

Fudbaleri Borca slavili su u Banjaluci protiv Radnika iz Bijeljine sa 1:0 u okviru 26. kola Premijer lige BiH.

Jedini strijelac na meču bio je Karlo Perić koji je u 52. minutu meča donio vrijedna tri boda banjalučkoj ekipi.

Perić je pogodio i u sedmom minutu, ali je gol poništen zbog ofsajda.

Borac nakon ovog kola ima 62 boda i nalazi se na prvom mjestu tabele. Drugi je Zrinjski sa 50 bodova i jednom utakmicom manje.

Radnik je na osmoj poziciji, a za vratom im diše dobojska Sloga koja je slavila protiv Posušja na domaćem terenu.