FIFA drakonski kaznila FSBiH

SRNA

20.03.2026

21:09

ФИФА драконски казнила ФСБиХ
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) kaznila je sa 201.000 švajcarskih franaka Fudbalski savez BiH zbog nepristojnog ponašanja fudbalera na utakmicama protiv Rumunije i Austrije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstva.

Zbog dešavanja uoči i tokom utakmice, odigranoj 15. februara u Zenici protiv Rumunije, Fudbalski savez BiH je kažnjen sa 60.000 švajcarskih franaka, prenose federalni mediji.

Kao razlog za izricanje kazne iz FIFA-e su naveli nedolično ponašanje ekipe, diskriminacija i rasističko vrijeđanje, paljenje pirotehničkih sredstava ili drugih predmeta, izazivanje nereda tokom intoniranja nacionalnih himni, nedostatak reda ili discipline...

Tri dana kasnije odigrana je utakmica u Beču protiv Austrije, a Fudbalski savez BiH je kažnjen sa 141.000 švajcarskih franaka zbog incidenata svojih fanova.

- Red i bezbjednost na utakmicama, paljenje vatrometa ili bilo kojih drugih predmeta - obrazložili su iz FIFA-e.

Pročitajte više

Да ли је сада прави тренутак да купите аутомобил

Auto-moto

Da li je sada pravi trenutak da kupite automobil

35 min

0
Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Društvo

Večeras u ponoć obavezno uradite ovo! Slavimo veliki praznik, a prati ga strog običaj

38 min

0
Прехлада

Zdravlje

Možete li se prehladiti dok ste već prehlađeni?

55 min

0
Запросио ме у Туманима, тамо сам сазнала и да ме вара: Теодора (25) остављена у петом месецу, па онда - ПАКАО

Scena

Zaprosio me u Tumanima, tamo sam saznala i da me vara: Teodora (25) ostavljena u petom mesecu, pa onda - PAKAO

44 min

0

Više iz rubrike

Промјена која ће вам ЗГАДИТИ утакмице Свјетског првенства

Fudbal

Promjena koja će vam ZGADITI utakmice Svjetskog prvenstva

2 h

0
Вања Милинковић савић гол из пенала

Fudbal

Braća Milinković Savić ponovo u dresu Srbije

5 h

0
Челси пронашао "кртицу"

Fudbal

Čelsi pronašao "krticu"

23 h

0
Језива сцена у Лиги шампиона: Фудбалеру реклама откинула пола прста, хитно оперисан

Fudbal

Jeziva scena u Ligi šampiona: Fudbaleru reklama otkinula pola prsta, hitno operisan

1 d

0
21

29

Hamdija Alukić uhapšen u Americi zbog optužbi za ratne zločine

21

22

Mogu li žene u Republici Srpskoj bolje i snažnije?

21

20

Šiškovski dobio novi ugovor, Borac dočekuje Radnik

21

16

Ovo su izazovi sa kojima se susreću mladi oboljele od multiple skleroze

21

09

FIFA drakonski kaznila FSBiH

