FIFA drakonski kaznila FSBiH

Izvor:
SRNA
20.03.2026
21:09
Komentari:0
Svjetska fudbalska federacija (FIFA) kaznila je sa 201.000 švajcarskih franaka Fudbalski savez BiH zbog nepristojnog ponašanja fudbalera na utakmicama protiv Rumunije i Austrije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstva.
Zbog dešavanja uoči i tokom utakmice, odigranoj 15. februara u Zenici protiv Rumunije, Fudbalski savez BiH je kažnjen sa 60.000 švajcarskih franaka, prenose federalni mediji.
Kao razlog za izricanje kazne iz FIFA-e su naveli nedolično ponašanje ekipe, diskriminacija i rasističko vrijeđanje, paljenje pirotehničkih sredstava ili drugih predmeta, izazivanje nereda tokom intoniranja nacionalnih himni, nedostatak reda ili discipline...
Tri dana kasnije odigrana je utakmica u Beču protiv Austrije, a Fudbalski savez BiH je kažnjen sa 141.000 švajcarskih franaka zbog incidenata svojih fanova.
- Red i bezbjednost na utakmicama, paljenje vatrometa ili bilo kojih drugih predmeta - obrazložili su iz FIFA-e.
Auto-moto
35 min0
Društvo
38 min0
Zdravlje
55 min0
Scena
44 min0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu