FIFA drakonski kaznila FSBiH

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) kaznila je sa 201.000 švajcarskih franaka Fudbalski savez BiH zbog nepristojnog ponašanja fudbalera na utakmicama protiv Rumunije i Austrije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstva.

Zbog dešavanja uoči i tokom utakmice, odigranoj 15. februara u Zenici protiv Rumunije, Fudbalski savez BiH je kažnjen sa 60.000 švajcarskih franaka, prenose federalni mediji.

Kao razlog za izricanje kazne iz FIFA-e su naveli nedolično ponašanje ekipe, diskriminacija i rasističko vrijeđanje, paljenje pirotehničkih sredstava ili drugih predmeta, izazivanje nereda tokom intoniranja nacionalnih himni, nedostatak reda ili discipline...

Tri dana kasnije odigrana je utakmica u Beču protiv Austrije, a Fudbalski savez BiH je kažnjen sa 141.000 švajcarskih franaka zbog incidenata svojih fanova.

- Red i bezbjednost na utakmicama, paljenje vatrometa ili bilo kojih drugih predmeta - obrazložili su iz FIFA-e.