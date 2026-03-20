Promjena koja će vam ZGADITI utakmice Svjetskog prvenstva

Svjetsko prvenstvo u fudbalu postaje biznis: FIFA uvodi nove izvore prihoda i po prvi put uvodi reklamne pauze tokom utakmica. Po poluvremenu će ubuduće postojati jedan prekid, a spot od 30 sekundi u Evropi košta oko 520.000 dolara.

Već na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru (Qatar) duga nadoknada vremena izazvala je brojne rasprave. Utakmice su često trajale i znatno više od 100 minuta kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme. Fudbal time jeste postao pravedniji, ali to nije donijelo dodatne prihode.

Pehar Svjetskog prvenstva u fudbalu

Sada FIFA uvodi drugačiji model: reklamne prekide tokom utakmica. Oni će na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi biti predstavljeni kao „produžene pauze za osvježenje“ (extended hydration breaks). Prema planu, svaka od 104 utakmice biće prekinuta jednom po poluvremenu u trajanju od oko tri minuta.

Ekonomija Jutjub prihodovao od reklama više od 4 holivudska studija zajedno

Procedura je precizno definisana: reklama počinje 20 sekundi nakon sudijskog zvižduka i mora se završiti najkasnije 30 sekundi prije nastavka igre. Televizijskim kućama ostaje oko 130 sekundi, koje mogu iskoristiti i za analizu. U slučaju reklama preko cijelog ekrana, prostor se može slobodno prodavati, dok su za grafičke umetke tokom igre dozvoljeni isključivo FIFA (FIFA) sponzori.

U Sjedinjenim Američkim Državama (United States) ovakvi prekidi su već standard. U američkom fudbalu i hokeju na ledu reklamne pauze su sastavni dio igre. U Evropi, međutim, ovakav koncept izaziva skepsu.