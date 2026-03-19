Logo
Large banner

Čelsi pronašao "krticu"

Autor:

ATV

19.03.2026

21:48

Komentari:

0
Челси пронашао "кртицу"
Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Čelsi je u dvomeču osmine finala Lige šampiona eliminisan od Pari Sen Žermena sa ukupnih 8:2, a pred prvi meč u Francuskoj je imao ozbiljan problem – "krticu" u timu.

Tada je čak osam sati pred početak meča na "Parku prinčeva" procurio sastav Čelsija u javnost, sa sve promjenom golmana koju niko nije mogao da predvidi.

To se i obistinilo, pa je na konferenciji za medije poslije meča menadžer Lijam Rosenior otkrio da je neko unutar tima pustio informaciju, a nije smio.

Slično je bilo i pred revanš, kada je procurila vijest da Vesli Fofana neće početi meč, već da će štoperski tandem biti Trevor Čaloba i Žorel Hato.

Obe informacije su se pokazale tačnim, što je dovelo do interne klupske istrage, da bi na kraju krivac bio otkriven, ali ne i saopšten javnosti.

"Znamo ko je to", potvrdio je Rozenior na konferenciji za novinare pred utakmicu sa Evertonom.

"Nije bilo zlobe prema meni ili timu. Znamo odakle je došla informacija i riješili smo situaciju".

Osvrnuo se Rosenior i na izjavu Enca Fernandesa, kapitena u meču protiv PSŽ-a, da ne zna da li će biti u Čelsiju naredne sezone.

"Dugo sam razgovarao sa Encom jutros pre treninga. Ne samo o njegovim komentarima, već i o tome kako se osjeća i kako možemo da se poboljšamo kao tim. On je jedan od kapitena kluba. Mogu reći da mi je jasno stavio do znanja koliko je srećan ovdje, koliko želi da pobjedi i koliko strastveno želi da budemo uspješni. Takođe je rekao da bi zbog prevoda i emocija njegove riječi mogle biti pogrešno protumačene. Što se mene tiče, on je potpuno posvećen ovom timu i pobedama".

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Čelsi

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner