Čelsi pronašao "krticu"

Čelsi je u dvomeču osmine finala Lige šampiona eliminisan od Pari Sen Žermena sa ukupnih 8:2, a pred prvi meč u Francuskoj je imao ozbiljan problem – "krticu" u timu.

Tada je čak osam sati pred početak meča na "Parku prinčeva" procurio sastav Čelsija u javnost, sa sve promjenom golmana koju niko nije mogao da predvidi.

To se i obistinilo, pa je na konferenciji za medije poslije meča menadžer Lijam Rosenior otkrio da je neko unutar tima pustio informaciju, a nije smio.

Slično je bilo i pred revanš, kada je procurila vijest da Vesli Fofana neće početi meč, već da će štoperski tandem biti Trevor Čaloba i Žorel Hato.

Obe informacije su se pokazale tačnim, što je dovelo do interne klupske istrage, da bi na kraju krivac bio otkriven, ali ne i saopšten javnosti.

"Znamo ko je to", potvrdio je Rozenior na konferenciji za novinare pred utakmicu sa Evertonom.

"Nije bilo zlobe prema meni ili timu. Znamo odakle je došla informacija i riješili smo situaciju".

Osvrnuo se Rosenior i na izjavu Enca Fernandesa, kapitena u meču protiv PSŽ-a, da ne zna da li će biti u Čelsiju naredne sezone.

"Dugo sam razgovarao sa Encom jutros pre treninga. Ne samo o njegovim komentarima, već i o tome kako se osjeća i kako možemo da se poboljšamo kao tim. On je jedan od kapitena kluba. Mogu reći da mi je jasno stavio do znanja koliko je srećan ovdje, koliko želi da pobjedi i koliko strastveno želi da budemo uspješni. Takođe je rekao da bi zbog prevoda i emocija njegove riječi mogle biti pogrešno protumačene. Što se mene tiče, on je potpuno posvećen ovom timu i pobedama".

(b92)