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Kako do penzije bez dana radnog staža? Jedan uslov vas dijeli od redovnih primanja

Autor:

ATV
10.06.2026 11:31

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пензије пензионери
Foto: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

Kada se pomene penzija, većina građana automatski pomisli na godine provedene na poslu, radni staž i redovno zaposlenje.

Međutim, malo ko zna da u Srbiji postoji mogućnost ostvarivanja penzije čak i za osobe koje nikada nisu bile u radnom odnosu.

Ključ je u tome da su tokom života samostalno uplaćivale doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ova mogućnost posebno je značajna za ljude koji su radili povremene poslove, pomagali u porodičnom biznisu, bavili se poljoprivredom, živjeli od privatnih prihoda ili iz drugih razloga nisu imali klasičan radni odnos.

Kako je moguće ostvariti penziju bez zaposlenja?

Prema propisima u Srbiji, osiguranje za penziju nije vezano isključivo za zaposlenje kod poslodavca. Građani mogu dobrovoljno da se uključe u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i sami uplaćuju doprinose. Na taj način stiču penzijski staž, isto kao i osobe koje doprinose uplaćuju kroz radni odnos.

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To znači da za državu nije presudno da li je neko bio zaposlen, već da li su za njega uredno uplaćivani doprinosi za penzijsko osiguranje.

Ko može dobrovoljno da uplaćuje doprinose?

Pravo na dobrovoljno osiguranje imaju punoletni građani Srbije koji nisu obavezno osigurani po drugom osnovu.To omogućava mnogima da ne izgube godine koje bi im kasnije nedostajale za ostvarivanje prava na penziju.

Posebno je važno za osobe koje duže vrijeme nisu zaposlene, ali žele da obezbjede prihode u starosti.

Koliko je staža potrebno za penziju?

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju nije dovoljno samo navršiti određene godine života. Potrebno je ispuniti i uslov minimalnog penzijskog staža.

Upravo zato građani koji dobrovoljno uplaćuju doprinose mogu da steknu godine staža koje će im kasnije omogućiti odlazak u penziju pod istim uslovima kao i ostalim osiguranicima.

Zašto mnogi nisu upoznati sa ovom mogućnošću?

Veliki broj ljudi i dalje vjeruje da bez ugovora o radu nema ni penzije.Zbog toga pojedini građani tek pred kraj radnog vijeka saznaju da su mogli da uplaćuju doprinose i tokom perioda kada nisu bili zaposleni.

Stručnjaci godinama upozoravaju da je informisanost o dobrovoljnom penzijskom osiguranju i dalje nedovoljna, iako ono može predstavljati važnu sigurnosnu mrežu za budućnost.

Važna odluka za buduću finansijsku sigurnost

Za mnoge građane koji nemaju stalno zaposlenje, dobrovoljno penzijsko osiguranje može biti način da obezbjede redovna primanja u starosti.

Iako samostalna uplata doprinosa predstavlja dodatni trošak tokom radnog vijeka, mnogi je vide kao ulaganje u sigurniju budućnost i zaštitu od finansijske neizvjesnosti u poznim godinama.

Jer kada dođe vrijeme za penziju, najvažnije pitanje nije da li je neko imao ugovor o radu, već da li je tokom života obezbjedio dovoljan staž i doprinose za ostvarivanje tog prava, prenosi Kurir.

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