Fudbaleri Radnika spremni za ključni dio sezone

Tim Duška Vraneševića ima šest bodova više od prve ekipe ispod crte u borbi za opstanak, a semberci su izborili i plasman u polufinale Kupa BiH, gdje ih očekuje dvomeč sa Zrinjskim. U preokretu protiv Laktaša najvažniju ulogu odigrao je kapiten Danilo Teodorović.

Zadovoljan je i šef struke bijeljinskog tima. Radnik je ima sve u svojim rukama, ali svi su svjesni da još ništa nije završeno.

Puna podrška igračima i stručnom štabu stiže i od klupskog rukovodstva. Direktor Radnika Goran Janjić nada se ostvarivanju trenutno najvažnijeg cilja, a to je opstanak u Premijer ligi BiH.

Radnik narednu prvenstvenu utakmicu igra već u subotu u Banjaluci. Meč protiv lidera na tabeli Borca počinje u 18 časova i 30 minuta.