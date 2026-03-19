Fudbaleri Radnika spremni za ključni dio sezone

Nikola Lučić

19.03.2026

20:51

Fudbaleri bijeljinskog Radnika sa dosta optimizma gledaju ka završnici sezone.

Tim Duška Vraneševića ima šest bodova više od prve ekipe ispod crte u borbi za opstanak, a semberci su izborili i plasman u polufinale Kupa BiH, gdje ih očekuje dvomeč sa Zrinjskim. U preokretu protiv Laktaša najvažniju ulogu odigrao je kapiten Danilo Teodorović.

Zadovoljan je i šef struke bijeljinskog tima. Radnik je ima sve u svojim rukama, ali svi su svjesni da još ništa nije završeno.

Puna podrška igračima i stručnom štabu stiže i od klupskog rukovodstva. Direktor Radnika Goran Janjić nada se ostvarivanju trenutno najvažnijeg cilja, a to je opstanak u Premijer ligi BiH.

Radnik narednu prvenstvenu utakmicu igra već u subotu u Banjaluci. Meč protiv lidera na tabeli Borca počinje u 18 časova i 30 minuta.

Više iz rubrike

Смањена казна Едину Џеки

Fudbal

Smanjena kazna Edinu Džeki

4 h

0
Милош Јојић и наредне сезоне у ФК Борац

Fudbal

Miloš Jojić i naredne sezone u FK Borac

6 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Tragedija: Bivši fudbaler stradao u nesreći

7 h

0
Меси постигао 900. гол

Fudbal

Mesi postigao 900. gol

13 h

0
