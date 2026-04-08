Veliki trijumf Atletika u Barseloni

Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su Barselonu na Kamp Nou rezultatom 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala.

U posljednjoj minuti prvog poluvremena Hulijan Alvares iz slobodnog udarca dovodi Atletiko u vođstvo na stadionu "Kamp Nou". U 18. minutu je poništen gol Barselone. Markus Rašford je zatresao mrežu Atletika, ali je pogodak opravdano poništen zbog ofsajd pozicije Jamala, koji je bio asistent. Aleksander Serlot pogađa u 70. minutu za konačnih 0:2 Atletiko je ovom pobjedom napravio ogroman korak ka plasmanu u polufinale Lige prvaka.

