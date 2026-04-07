"Ostvari svoje snove": FK Crvena zvezda u maju organizuje fudbalski kamp u Zvorniku

Na Gradskom stadionu u Zvorniku, od 22. do 24. maja ove godine, biće održan kamp "Open dej" za dječake rođene u periodu od 2012. do 2018. godine.

Ovaj sportski događaj organizuje beogradski velikan FK Crvena zvezda, a detalji programa predstavljeni su na današnjoj konferenciji za novinare u Gradskoj upravi.

Pod sloganom "Ostvari svoje snove", treneri iz Zvezdine škole fudbala vodiće četiri treninga tokom tri dana, pružajući mladim fudbalerima priliku da pokažu talenat i unaprijede svoje vještine.

Zvezda otvara vrata mladim talentima

Koordinator omladinske škole FK Crvena zvezda, Vladimir Cvjetićanin, zahvalio je gradonačelniku, Gradskoj upravi i FK Drina Zvornik na pozivu.

"Pozivam svu zainteresovanu decu da dođu na stadion i uzmu učešće u otvorenim treninzima Crvene zvezde. Nadam se da je ovo početak uspešne saradnje od koje će korist imati i naš klub, ali i FK Drina Zvornik. Crvena zvezda ovakvim događajima otvara svoja vrata mladim talentima", istakao je Cvjetićanin.

Podrška Grada Zvornika i tehnička organizacija

Pokrovitelj kampa je Grad Zvornik, a zamjenik gradonačelnika Darko Stefanović naglasio je opredijeljenost grada za ulaganje u sport.

"Drago mi je što će naši mladi fudbaleri imati priliku da unaprijede svoje vještine tokom ovog kampa. Grad kontinuirano ulaže u sport, sportske klubove i manifestacije, i vjerujem da je ovo samo jedan u nizu značajnih događaja koji nas očekuju u ovoj godini", rekao je Stefanović, saopšteno je iz GU Zvornik.

Uloga tehničkog organizatora povjerena je FK Drina Zvornik, čiji je predstavnik Jovan Gotovac istakao značaj saradnje sa najvećim klubom u regionu.

"Velika nam je čast što ćemo ugostiti naš najveći fudbalski klub i biti dio ovog kampa. Ovo je izuzetna prilika da naši mladi sugrađani, ali i treneri, steknu nova znanja i iskustva", naveo je Gotovac, prenosi Zvornik danas.

Prilika za dječake iz cijele regije

Učešće u kampu otvoreno je za dječake iz Zvornika, ali i cijelog regiona. S obzirom na to da su Zvezdin dres kroz istoriju nosili brojni fudbaleri sa prostora Republike Srpske, organizatori vjeruju da će upravo ovaj kamp biti prilika da se prepoznaju neki novi talenti koji će napraviti prve korake ka ostvarenju velikih fudbalskih snova.