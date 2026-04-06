Preminuo poznati biznismen i sportski radnik Nijaz Gracić

Bh. privrednik i sportski radnik Nijaz Gracić preminuo je danas u Solunu, gd‌je je hospitalizovan prije nekoliko dana.

Gracić je bio vlasnik kompanije Europlakat i dugogodišnji prvi čovjek Fudbalskog kluba Olimpik, a kratko je bio i predsjednik FK Sarajevo.

On je boravio na odmoru u Grčkoj gd‌je je doživio infarkt, a onda su ljekari nekoliko dana vodili borbu za njegov život, no nisu uspjeli.

Gracić je Olimpik doveo od kantonalne lige do Evrope. Vrijeme dženaze sarajevskog biznismena i sportskog radnika biće objavljeno naknadno, prenosi Avaz.