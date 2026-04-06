Preminuo poznati biznismen i sportski radnik Nijaz Gracić

Autor:

ATV
06.04.2026 16:08

Преминуо познати бизнисмен и спортски радник Нијаз Грацић данас у Солуну.
Foto: Screenshot/You Tube

Bh. privrednik i sportski radnik Nijaz Gracić preminuo je danas u Solunu, gd‌je je hospitalizovan prije nekoliko dana.

Gracić je bio vlasnik kompanije Europlakat i dugogodišnji prvi čovjek Fudbalskog kluba Olimpik, a kratko je bio i predsjednik FK Sarajevo.

On je boravio na odmoru u Grčkoj gd‌je je doživio infarkt, a onda su ljekari nekoliko dana vodili borbu za njegov život, no nisu uspjeli.

Gracić je Olimpik doveo od kantonalne lige do Evrope. Vrijeme dženaze sarajevskog biznismena i sportskog radnika biće objavljeno naknadno, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nijaz Gracić

Biznismen

Infarkt

FK Olimpik Sarajevo

FK Sarajevo

Više iz rubrike

Дјечак украо папир Донаруми на мечу БиХ - Италија

Fudbal

Dječak koji je ukrao Donarumi papir otkrio kako je golman reagovao

15 h

0
Скандал на помолу: Меч Прве лиге Србије означен као ризичан, налази се под појачаним надзором

Fudbal

Skandal na pomolu: Meč Prve lige Srbije označen kao rizičan, nalazi se pod pojačanim nadzorom

1 d

0
Борац-Посушје

Fudbal

Borac rutinski protiv Posušja

2 d

0
Продаје мерцедес да иде гледати БиХ на Мундијал

Fudbal

Prodaje Mercedes kako bi išao na Mundijal gledati BiH

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

07

09

Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

