Borac rutinski protiv Posušja

Fudbaleri Borca savladali su ekipu Posušja rezultatom 3:0 u 27. kola Premijer lige BiH.

Borac je odlično počeo meč, a Banjalučane je već u 6. minutu u prednost doveo Luka Juričić.

Sa tim rezultatom se otišlo i na poluvrijeme, a onda su Jakšić u 48. i Deket u 87. minuti postavili konačan rezultat.

Nakon 27 odigranih kola Borac ima 65 bodova, dok je Zrinjski drugi sa 56.