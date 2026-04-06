Dječak koji je ukrao Donarumi papir otkrio kako je golman reagovao

Bosna i Hercegovina je na Bilinom polju imala 13 igrača protiv Italijana. Pored 11 Zmajeva i publike, veliku pomoć dao je i četrnaestogodišnji Afan Čizmić.

On je ukrao papire sa penalima italijanskom golmanu Đanluiđiju Donarumi.

Prema ranijim pisanjima italijanskih medija, Donarumma je prvobitno pocijepao papir s uputstvima za penale bh. golmanu Nikoli Vasilju.

Upravo je dječak koji se nalazio iza gola, uspio da ukrade papir s detaljnim uputstvima za odbranu penala bh. reprezentativcima, s oznakama šuteva i stilova izvođenja.

"Ovdje piše kojom nogom šutaju, desna ili lijeva noga. Ovdje piše kako šutaju...", kazao je Afan za "Fejs" TV.

"Mnogo mu je značio. Kada sam ja uzeo Donarumi papir, on se svih pet penala bacio u lijevu stranu i išao na sreću", priča 14-godišnjak.

Sada se odlučio, da ova priča i i humanitarni karakter.

"Kada sam došao kući, javio sam svom ocu i dogovorili smo se da papir stavimo na aukciju. I sve doniramo u dobrotvorne svrhe", otkrio je ovaj mladi heroj.

"Dobacivao je (Donaruma) sekjuritijima i policajcima jer je mislio da su oni uzeli, bio je jako razočaran i ljut", opisao je Afan reakciju Donarume.