Vens: Iran pogrešno razumio primirje

Iranski pregovarači mislili su da prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje i Liban, ali Vašington zapravo nije pristao na to, izjavio je danas, 8. aprila američki potpredsjednik Džej Di Vens, dodajući da je riječ o nesporazumu.

"Iranci su pogrešno razumjeli"

"Primirja su uvijek malo zbrčkana. Nikada ne prođu bez nekih nemira. Mislim da je to proisteklo iz legitimnog nesporazuma. Mislim da su Iranci smatrali da prekid vatre uključuje i Liban, a jednostavno nije tako", rekao je Vens, prenosi Rojters.

On je dodao da je stav SAD bio da se fokus prekida vatre odnosi na Iran i američke saveznike, uključujući Izrael i države Persijskog zaliva, ali ne i Liban.

Izrael obećao uzdržanost

Osvrnuo se i na objavu na mreži X iranskog predsjednika parlamenta Mohamada Baghera Galibafa. On je ustvrdio da su SAD „otvoreno i jasno“ prekršile tri od deset klauzula iranskog mirovnog prijedloga od 10 tačaka. Jedna od njih odnosi se na Liban.

"Ako postoje samo tri tačke sporenja, to signalizuje široki dogovor. Ali zapravo se pitam koliko Galibaf dobro razumije engleski. Jer neke stvari koje je rekao, iskreno, nisu imale smisla u kontekstu pregovora koje smo vodili".

Dodao je da je Izrael, koji danas d‌jeluje u Libanu, i koji je prema posljednjim informacijama ubio više od 200 ljudi, pristao da pokaže uzdržanost u toj zemlji, ali nije iznio više detalja.

"Izraelci, koliko ja razumijem, zapravo su ponudili da se malo kontrolišu u Libanu, jer žele da se uvjere da su naši pregovori uspješni", rekao je potpredsjednik SAD.

Upozorenje Iranu

Vens je naveo da će, u slučaju da Iran prekrši dogovor, biti ozbiljnih posljedica, ističući da Iran treba „ozbiljno“ da sjedne za pregovarački sto.

"Držimo jake karte u rukama i dobro ćemo odigrati. Što Iran bude više želio da nam da, više će Iran dobiti iz pregovora. Ako Iran želi da dozvoli da ovi pregovori propadnu zbog konflikta oko Libana, što nema nikakve veze sa njima i za šta Sjedinjene Američke Države nikada nisu rekle da je dio primirja, to je u krajnjoj liniji njihov izbor. Mislimo da bi to bilo glupo. Ali to je njihov izbor", rekao je Vens.

Tramp ima opcije

On je istakao da Iran mora da napravi „sljedeći korak“, jer američki predsjednik Donald Tramp, u suprotnom, ima načine kako da nastavi rat.

Naveo je da je Iran obećao da će Ormuski moreuz ostati otvoren u naredne dvije ned‌jelje primirja.

Pregovori i dalji koraci

Američki potpredsjednik prethodno je rekao da, ako Iranci budu pregovarali sa SAD „u dobroj vjeri“, sporazum o okončanju sukoba može biti postignut, a postignuto primirje ocijenio je kao „krhko“.

Vens je rekao da su SAD bile razočarane Evropskom unijom po pitanju Ukrajine, ali da su i mađarski premijer Viktor Orban i italijanska premijerka Đorđa Meloni pomogli Trampovoj administraciji po tom pitanju.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit ranije danas je najavila da će Vens, zajedno sa specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, putovati u Islamabad na pregovore sa iranskom stranom, prenosi Tan‌jug.