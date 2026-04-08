Od sutra dozvoljene posjete svetim mjestima u Jerusalimu

ATV
08.04.2026 22:12

Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.
Foto: Zeev Hazenfratz/Pexels

Zabrana posjeta svetim mjestima u Starom gradu Jerusalima, uvedena zbog opasnosti od raketnih napada, biće ukinuta sutra, saopštila je pres služba izraelske policije.

"Sveta mjesta u gradu Jerusalimu biće ponovo otvorena za posjetioce i za molitvu", navodi se u saopštenju.

Košarka, lopta

Košarka

Efes prekinuo Partizanov niz u najtužnijem danu za crno-bijele

Među glavnim svetim mjestima Jerusalima je Crkva Svetog groba, gdje se na Veliku subotu dočekuje silazak Blagodatnog ognja.

Ranije, zbog strogih bezbjednosnih ograničenja, izraelske vlasti i crkvene vođe su dogovorile da će se ceremonija u subotu, 11. aprila, održati samo u prisustvu sveštenstva, bez prisustva hodočasnika ili medija.

Sveta mjesta u Jerusalimu, značajna za hrišćane, Jevreje i muslimane, bila su zatvorena za vjernike od početka sukoba 28. februara usljed opasnosti od raketnih napada, s obzirom na to da Stari grad nema skloništa.

Жељко Митровић

Scena

Željko Mitrović kupio sarajevsku televiziju

Dijelovi raketa su u više navrata padali na svega nekoliko metara od Crkve Svetog groba, Zapadnog zida i džamije Al Aksa.

Pročitajte više

Аутомобил волан ручна кочница

Auto-moto

Nijemci otkrili istinu o cijenama auta

10 h

0
Црни пас мијења лишће за кексиће. Поред њега стоје двије жене за пултом.

Zanimljivosti

Negro uzeo inflaciju u svoje šape:​ Kako je jedan pas nadmudrio ekonomiste

10 h

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.

Zdravlje

Pet navika zbog koji se gojite: Neke nemaju veze sa hranom

10 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Posjeta Donalda Trampa Mlađeg rezultat značajnih diplomatskih aktivnosti

10 h

3

Više iz rubrike

Повлачење Вашингтона из НАТО-а могућа тема разговора Трампа и Рутеа

Svijet

Povlačenje Vašingtona iz NATO-a moguća tema razgovora Trampa i Rutea

10 h

0
Оливер годинама злостављао усвојену кћерку

Svijet

Oliver godinama zlostavljao usvojenu kćerku

10 h

0
Глумац Метју Пери.

Svijet

Osuđena žena koja je ''ubila'' Metjua Perija

11 h

0
Трамп шаље делегацију на разговоре са Ираном

Svijet

Tramp šalje delegaciju na razgovore sa Iranom

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

07

48

Nesmetano odvijanje saobraćaja

07

46

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

07

42

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

07

32

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

