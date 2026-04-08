Od sutra dozvoljene posjete svetim mjestima u Jerusalimu

Zabrana posjeta svetim mjestima u Starom gradu Jerusalima, uvedena zbog opasnosti od raketnih napada, biće ukinuta sutra, saopštila je pres služba izraelske policije.

"Sveta mjesta u gradu Jerusalimu biće ponovo otvorena za posjetioce i za molitvu", navodi se u saopštenju.

Među glavnim svetim mjestima Jerusalima je Crkva Svetog groba, gdje se na Veliku subotu dočekuje silazak Blagodatnog ognja.

Ranije, zbog strogih bezbjednosnih ograničenja, izraelske vlasti i crkvene vođe su dogovorile da će se ceremonija u subotu, 11. aprila, održati samo u prisustvu sveštenstva, bez prisustva hodočasnika ili medija.

Sveta mjesta u Jerusalimu, značajna za hrišćane, Jevreje i muslimane, bila su zatvorena za vjernike od početka sukoba 28. februara usljed opasnosti od raketnih napada, s obzirom na to da Stari grad nema skloništa.

Dijelovi raketa su u više navrata padali na svega nekoliko metara od Crkve Svetog groba, Zapadnog zida i džamije Al Aksa.