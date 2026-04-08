Pet navika zbog koji se gojite: Neke nemaju veze sa hranom

Gubljenje težine je teško čak i kada sve radite kako treba – ne dozvolite da ovi ne tako očigledni faktori potkopaju vaše zdravstvene i fitnes ciljeve.

Ovo su 5 navika koje tajno uzrokuju povećanje tjelesne težine, prema riječima stručnjaka.

Nedostatak sna

Ako stalno idete u krevet kasnije nego što bi trebalo i spavate manje od sedam sati noću, mogli biste početi polako da dobijate na težini. Ne samo to, veća je vjerovatnoća da ćete se gojiti oko stomaka.

- Naši nalazi pokazuju da je skraćeni san, čak i kod mladih, zdravih i relativno mršavih osoba, povezan sa povećanim unosom kalorija, vrlo malim povećanjem tjelesne težine i značajnim povećanjem nakupljanja masti u abdomenu - kaže dr Virend Somers, dodajući da nedovoljan san preusmjerava masnoće u opasniji visceralni dio.

Da li konzumirate više kalorija nego što mislite?

Ako niste svjesni koliko kalorija unosite, moguće je da jedete više nego što mislite.

- Kalorijski deficit je pokretač gubitka težine. Hrana sa više vlakana i nemasnih proteina će vas više zasititi. Takođe je u skladu sa dijetetskim smjernicama za promociju zdravlja i biće lakše stvoriti kalorijski deficit sa ovom vrstom hrane u poređenju sa ultra-prerađenom hranom - naglašava dr Niša Patel, medicinski direktor Programa za medicinu gojaznosti i metaboličko zdravlje.

Post nije za svakoga

Ako preskočite doručak i jedete više za ručak i večeru, nećete imati koristi od posta. Intermitentni post ima mnoge zdravstvene koristi, ali ono što jedete tokom perioda obroka i dalje je važno.

Post može biti alat koji pomaže pojedincima da smanje unos kalorija, jer na kraju dana, upravo smanjenje unosa kalorija zapravo podstiče gubitak težine. Važno je šta jedemo tokom tog osmočasovnog perioda. Fokusirajte se na kvalitet vaše ishrane, savjetuje dr Patel.

Nedostatak treninga snage

Aerobne vježbe su, naravno, važne, ali održavanje mišića je ključno za zdravlje i dugoročno sagorijevanje masti. Ako gradite mišiće, sagorijevaćete masti, čak i ako vam težina ostane ista ili se čak malo poveća.

- Kada imate više mišića, vaš metabolizam se ubrzava i sagorijevate masti. I bićete zdraviji u cjelini, bez obzira na to da li ćete dostići svoju ciljanu težinu - kaže endokrinolog i specijalista za gojaznost Marcio Gribeler, za kliniku u Klivlendu.

Hronični stres

Ako dozvolite da se stres nekontrolisano gomila, to može značajno uticati na vaše napore da izgubite težinu.

Veza između stresa i povećanja telesne težine je stvarna. Ti povišeni nivoi kortizola koji cirkulišu kroz vaše tijelo usporavaju vaš metabolizam i podstiču vašu želju za mastima i šećerima, navodi se u Klivlendskoj klinici.

(Kurir)