Logo
Large banner

Ovo su simptomi nedostatka željeza u krvi: Prepoznajte ih na vrijeme

Autor:

ATV
08.04.2026 15:07

Komentari:

0
Мушкарац се држи за главу због умора.
Foto: pexels/Tima Miroshnichenko

Često se osjećate iscrpljeno, bezvoljno, imate ubrzan puls ili vam ponestaje vazduha čak i pri najmanjem naporu? Moguće je da je riječ o manjku željeza u krvi, problemu koji posebno često pogađa žene, naročito tokom menstruacije, trudnoće ili usljed neuravnotežene prehrane.

Nedostatak željeza može dovesti do sideropenične anemije, stanja u kojem organizam nema dovoljno ovog minerala za stvaranje hemoglobina ključne supstance u crvenim krvnim stanicama koja omogućava prenos kisika do svih dijelova tijela. Može se manifestirati kroz hronični umor, vrtoglavicu, bljedilo, lomljive nokte, suvu kosu, osjećaj hladnoće, ali i ubrzan rad srca te otežano disanje. Kod djece se ponekad javlja i slab apetit.

Сунчано сунце облак

Društvo

Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost

Simptomi se često razvijaju postepeno i lako se pripisuju stresu ili umoru, zbog čega se nedostatak željeza zna zanemariti. Upravo zato je važno obratiti pažnju na signale koje tijelo šalje i reagirati na vrijeme.

Željezo unosimo hranom u dva oblika – hem željezo, koje dolazi iz namirnica životinjskog porijekla, i nehem željezo iz biljnih izvora. Iako se hem željezo lakše apsorbira, pravilnim kombiniranjem namirnica moguće je značajno poboljšati iskorištavanje oba oblika.

Crveno meso poput govedine i janjetine, piletina, riba i plodovi mora, naročito sardine, školjke i škampi, predstavljaju bogate izvore željeza. Među biljnim namirnicama posebno se ističu leća, grah, soja i tofu, kao i orašasti plodovi i sjemenke poput indijskih oraščića, pistacija i suncokretovih sjemenki. Zeleno lisnato povrće, poput špinata, kelja i blitve, suho voće kao što su marelice, smokve, grožđice i hurme te cjelovite žitarce dodatno doprinose unosu ovog važnog minerala.

Медведев

Tenis

Medvedev razbio reket kao nikad do sad, bacio ga u kantu pa izgubio 6:0, 6:0

Važno je znati i da određene navike mogu otežati apsorpciju željeza. Kafa i čaj, zbog sadržaja tanina, mliječni proizvodi bogati kalcijumom, kao i hrana s visokim udjelom fitata, poput sirovih mekinja i neprerađenih žitarica, mogu smanjiti njegovu iskoristivost ako se konzumiraju uz obrok.

Povećanje nivoa željeza u krvi zahtijeva strpljenje, pravilnu prehranu i svijest o svakodnevnim navikama, a u nekim slučajevima i dodatke prehrani koje je važno uzimati isključivo uz savjet ljekara. Ne zanemarujte simptome koje osjećate – zdravlje počinje ravnotežom u tijelu, a željezo je jedan od njenih temelja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

krv

zdravlje

željezo u krvi

Bolest

umor

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

18

53

18

45

18

39

18

37

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner