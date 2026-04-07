Zdravstveno neispravna hrana može izazvati više od 200 bolesti

Zdravstveno neispravna hrana može izazvati više od 200 različitih bolesti, a u uslovima klimatskih promjena i globalne trgovine rizici za bezbjednost hrane postaju složeniji i zahtijevaju koordinisan odgovor, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Povodom Svjetskog dana zdravlja, iz Agencije ističu da ulaganje u bezbjednost hrane znači ulaganje u zdravlje, kvalitet života i dugoročnu dobrobit zajednice.

Dodaje se da su implementacija važećih propisa, odgovoran pristup i saradnja svih aktera u sistemu bezbjednosti hrane ključni preduslovi za zaštitu zdravlja.

"Zdravlje ljudi se promijenilo tokom proteklog vijeka, najviše zahvaljujući naučnom napretku i međunarodnoj saradnji. Globalna stopa smrtnosti porodilja smanjena je za više od 40 odsto od 2000. godine, a smrtnost d‌jece mlađe od pet godina smanjena je za više od 50 odsto", navodi se u saopštenju.

Iz Agencije naglašavaju da napredak u tehnologiji, naučnim saznanjima i vještinama, kao i saradnja različitih disciplina, sektora i država, nastavljaju da pretvaraju nekad po život opasne zdravstvene izazove, kao što su povišen krvni pritisak, dijagnoze raka ili HIV infekcije, u stanja kojima se može upravljati, čineći živote ljudi dužim i boljim, piše Srna.