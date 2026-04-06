Kardiolog upozorava: Ovaj rani znak može ukazivati na infarkt

Kardiolog Džeremi London, koji je i sam preživeo srčani udar, upozorio je na važan, ali često zanemaren znak koji može prethoditi infarktu.

Riječ je o simptomima koji se javljaju tokom uobičajenih dnevnih aktivnosti, a koje većina ljudi pripisuje umoru ili starenju, ne shvatajući da im tijelo šalje ozbiljno upozorenje.

Doktor London, koji zdravstvene savjete dijeli na svom profilu na Instagramu i na TikToku, jednostavnim i razumljivim jezikom ističe da ključni signali ne dolaze tokom ekstremnih napora, već u svakodnevnim situacijama.

"Ne govorimo o treningu ni o ekstremnim naporima. Govorimo o stepenicama, nošenju kesa iz kupovine, onim malim stvarima koje radimo svaki dan bez razmišljanja", objašnjava ljekar.

Upravo u tim trenucima može se javiti pritisak u grudima ili osjećanje da nemate dovoljno vazduha.

"Ne traje dugo. Ne obori vas, samo vas primora da stanete. Ljudi ignorišu taj znak, jer tijelo kao da ‘zastane’, ne primijećuju da očajnički pokušava nešto da im kaže", tumači kardiolog.

Ako se pomenuti simptomi ponavljaju, to je znak da tijelo ne dobija ono što mu je potrebno. Kada je pod opterećenjem, srce traži više kiseonika, ali ako su krvni sudovi zapušeni ili suženi, ne može da ga dobije dovoljno. Tijelo tada reaguje kratkim zastojem, što je jasan znak upozorenja.

Opasno prilagođavanje umjesto liječenja

Problem je, ističe London, što većina ljudi ignoriše taj znak ili mu se prilagođava – počinju da koriste lift umjesto stepenica, manje hodaju i uopšte izbjegavaju napor kako bi olakšali tijelu. Na taj način se navikavaju na stanje koje nije normalno i zanemaruju pravi problem.

Svijet Detalji jezivog ubistva u Austriji: Žrtva imala srpski pasoš, uhapšen bivši muž

Rijetko se javlja samo jedan signal. Oticanje nogu, otežano disanje u ležećem položaju i umor koji ne prolazi često se javljaju zajedno, ali ih mnogi pripisuju stresu, godinama ili tempu života, svodeći ozbiljan problem na nešto što će proći samo od sebe.

"Lakše je povjerovati da nije ništa nego otvoriti pitanje koje može biti neprijatno, ali i spasonosno. Tijelo ne šalje ponovljene signale bez razloga, naročito ne u trenucima kada se pokrenete i opteretite ga. To nije prolazna faza ni običan umor, već jasan znak koji ne treba potcijeniti", upozorava doktor London, prenosi b92.