Rusi otkrili koliko je potrebno za pravljenje vakcine protiv raka za određenog pacijenta

Stvaranje vakcine protiv raka za određenog pacijenta traje oko tri mjeseca, rekao je zamjenik direktora Nacionalnog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Vladimir Guščin.

"Sada nam je potrebno oko tri mjeseca da napravimo lijek. Ovaj period će vremenom postajati kraći", rekao je on agenciji TASS, a prenosi Srna. Prvi pacijent u Rusiji primio je 1. aprila personalizovanu domaću vakcinu protiv raka.

