Stalno ste umorni i skloni prehladama? Možda imate nedostatak jednog vitamina

04.04.2026 20:51

Foto: Pixabay/frolicsomepl

Kako sezona respiratornih infekcija traje sve duže, uloga vitamin D u očuvanju imuniteta postaje sve važnija.

Iako organizam može sam da ga proizvodi izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, manjak sunca i ubrzan način života često dovode do njegovog nedostatka, naročito tokom zimskih mjeseci.

Zašto je vitamin D ključan za imunitet?

Vitamin D u organizmu ne djeluje kao klasičan vitamin – njegovo dejstvo je slično hormonu. On pomaže jačanju prirodnih zaštitnih barijera, posebno sluzokože disajnih puteva, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija.

Osim što jača zaštitu, vitamin D ima važnu ulogu u regulaciji imunološkog odgovora. Pomaže tijelu da reaguje uravnoteženo, sprečavajući pretjerane upalne reakcije koje mogu da oštete tkiva.

Na taj način organizam efikasnije prepoznaje i neutrališe prijetnje poput gripa, prehlade i drugih respiratornih infekcija.

Problem nastaje kada nivo ovog vitamina padne ispod optimalnog. Tada imunitet slabi, organizam sporije reaguje na infekcije, a rizik od obolijevanja se povećava.

Kako nadoknaditi vitamin D

Vitamin D se može unositi putem ishrane, boravkom na dnevnom svjetlu i suplementacijom.

Redovna kontrola i održavanje njegovog nivoa pomažu organizmu da očuva prirodnu odbranu i ostane otporniji, čak i u periodima kada su infekcije najčešće.

