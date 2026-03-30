Volite ljuto? Evo šta se zaista događa u vašem tijelu kada jedete pikantnu hranu

Ljuta hrana, zahvaljujući kapsaicinu iz ljutih papričica, može pomoći u mršavljenju, smanjenju upala i bolova, jačanju imuniteta i zdravlju srca, ali kod pojedinih osoba može izazvati gorušicu i probavne tegobe, upozoravaju stručnjaci za ishranu.

Ljuta hrana izaziva različite reakcije – neki je obožavaju, dok je drugi izbjegavaju po svaku cijenu. Ipak, začinjena jela imaju brojne zdravstvene prednosti, ali i određene neprijatne nuspojave.

Preferencije često zavise od kulture i mjesta odrastanja; u nekim zemljama ljute papričice su svakodnevni dio ishrane, dok se u drugim rijetko konzumiraju.

Evo šta se zapravo dešava u tijelu kada jedete ljutu hranu:

Mogli biste da smršate

Ljuta hrana može pomoći u mršavljenju i održavanju tjelesne težine. Kapsaicin, aktivna komponenta ljutih papričica, može ubrzati metabolizam i povećati potrošnju kalorija. Ipak, za gubitak kilograma i dalje je potreban kalorijski deficit.

Možda ćete osjećati manje bola

Kapsaicin može imati analgetsko dejstvo jer utiče na supstancu P, hemikaliju u mozgu koja prenosi bolne signale. Lokalna primjena gela sa 2,5–8 odsto kapsaicina pokazala se efikasnom kod bolova izazvanih osteoartritisom, ali i kod neuropatskog bola.

Može pomoći u prevenciji čira na želucu

Hronična upotreba lijekova i bakterija H. pylori često uzrokuju čireve.

Gastroenterolog Edvin Mekdonald (Edwin McDonald) objašnjava da se kapsaicin smatra korisnim u prevenciji čireva kod osoba koje uzimaju nesteroidne antiinflamatorne lijekove.

Može ojačati imunitet

Ljuta hrana je bogata antioksidansima koji štite ćelije od slobodnih radikala. Profesor nauke o ishrani Džon Hejs (John Hayes) navodi da određena jedinjenja iz ljutih papričica mogu imati zaštitni efekat na zdravlje. Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton) poznata je po tome što redovno konzumira ljute papričice.

Može pomoći u borbi protiv raka

Iako je potrebno više istraživanja, jedna sistematska analiza pokazala je da kombinovana terapija sa kapsaicinom može imati antikancerogeni potencijal, posebno kod raka pluća i prostate.

Možda ćete živjeti duže

Istraživanja pokazuju da je redovna konzumacija začinjene hrane povezana sa manjim rizikom od ukupne smrtnosti. Jedna studija pokazala je smanjenje relativnog rizika od smrti za 14 odsto kod osoba koje jedu začinjenu hranu pet do sedam dana sedmično.

Može smanjiti želju za slatkim

Nutricionistkinja Boni Taub-Diks (Bonnie Taub-Dix) ističe da ljuti ukusi mogu stvoriti osjećaj zadovoljenja, što smanjuje potrebu za slatkišima.

Može smanjiti upale

Kapsaicin ima antiinflamatorna svojstva. Jedno istraživanje pokazalo je da su njegovi efekti kod životinjskih modela uporedivi sa diklofenakom.

Može koristiti srcu

Ljute papričice mogu smanjiti nivo LDL („lošeg“) holesterola i povećati HDL („dobar“), poboljšavajući cirkulaciju i smanjujući rizik od srčanih bolesti.

Može ubrzati probavu

Kod osoba sa osjetljivim digestivnim sistemom može ubrzati pražnjenje crijeva jer receptori u debelom crijevu postaju aktivniji.

Može pogoršati gorušicu

Osobe sa gorušicom ili gastroezofagealnim refluksom (GERB), kao i oni sa Kronovom bolešću, mogu primjetiti pogoršanje simptoma, uključujući gorušicu i proliv.

Ljuta hrana ima brojne potencijalne koristi – od ubrzavanja metabolizma do jačanja imuniteta i zdravlja srca – ali nije pogodna za svakoga, posebno za osobe sa probavnim tegobama.