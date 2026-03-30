Domaćin ostao bez pola stada: Srušila se zgrada i ubila mu ovce

ATV
30.03.2026 20:59

Домаћин остао без пола стада: Срушила се зграда и убила му овце
Slabašna krovna konstrukcija štale popustila je pod težinom obilnog snijega i usmrtila 20-tak grla ovaca i janjadi u selu Tržac kod Cazina. Prema riječima domaćina Mehmeda Džinića, nesreća se dogodila u petak, 27. marta, oko 12 sati.

"Palo je 70 centimetara snijega, zgrada je bila slaba i pala je, ubilo mi 15 ovaca i 5 janjaca", kaže Mehmed, pojašnjavajući da je imao 30 ovaca i nekoliko janjadi te da se uz srušeni objekat nalazio i tor.

Džinići živi od uzgoja ovaca, Mehmed priča da od toga prehranjuje porodicu i školuje dijete. "Božija sudbina, od toga ne možeš pobjeći", dodaje s teškim uzdahom. No, ne gubi vjeru u ljude, koji su pomoć najavili i to, kako kaže, zahvaljujući Ademu Ahmetaševiću koji je odmah stigao na njegovo imanje i pokrenuo akciju pomoći.

"Ima dobrih ljudi, neko će dati nešto para, neko ovcu. Jedan čovjek mi je već dotjerao kozu iz Stijene", kaže nam.

Do sada kako navodi niko od predstavnika institucija ga nije posjetio. Zahvaljujući komšijama uspio je zakopati stradala grla. Snijega ovd‌je još uvijek ima, najmanje 30 centimetara, kaže.

Preživjele ovce za sada je smjestio u garažu, dok je nevremena, poslije će se snalaziti i graditi novi objekat. Mehmed ne traži puno, vjeruje da će mu narod pomoći kako bi prevazišao nesreću koja ga je zadesila.

