Glavni riječni tokovi pod kontrolom, bujične vode napravile problem u Prijedoru

Mještani prijedorskih naselja saniraju štete koje su u protekla dva dana donijele bujične vode sa planine Kozare.

Iako su glavni riječni tokovi pod kontrolom voda se iz dvorišta u pojedinim dijelovima grada još uvijek nije potpuno povukla, što stvara opravdan strah zbog najavljenih padavina za naredne dane.

"Tamo odnijelo i krompira i zemlje i svašta, stalno se bojimo ne znamo šta bi.“

„Djeca idu u školu šta ja znam kako će reagovati još Miloševica dole i šta ja znam a ovo oko kuće bojim se djeci, djecu ne smijem pustiti vani", kažu građani.

Gradske službe u protekla dva dana podijelile su 300 vreća napunjenih pijeskom, a na kritičnim tačkama podignuti su zemljani nasipi. Da su upravo bujične vode glavni problem potvrđuju i u Odsjeku civilne zaštite.

"Predvidjeli smo i bezbjednosnom procjenom devet vrsta poplava, ova poplava što je sad došla došla je preko bujičnih voda sa Kozare, rijeka Sana i Gomjenica nisu izlile bujične vode su napravile, sreća nije se ušlo u kuće, voda je zaplavila dvorišta", kaže Miroslav Krneta, šef Odsjeka civilne zaštite Grada Prijedora.

Prema informacijama nadležnih službi, najavljeni porast temperature u narednim danima ne bi trebalo da izazove naglo otapanje snijega sa Grmeča. Snabdijevanje električnom energijom je stabilno i svi dalekovodi su u funkciji osim trafostanice na Lisini, gdje još nije aktivirana niskonaponska mreža.

Situacija sa vodostajima rijeka i bujičnih potoka na području Prijedora trenutno je stabilna i pod kontrolom poručeno je iz gradskog Odsjeka civilne zaštite. Uprkos porastu vodostaja situacija nije zabrinjavajuća iako je u određenim dijelovima prijedorskih naselja voda u dvorištu i dalje prisutna. U gornjem toku rijeke Sane kod Sanskog Mosta vodostaj iznosi 180 centimetara uz blage oscilacije od dva do tri centimetra ali sa tendencijom opadanja. Takođe su svi putni pravci na području Prijedora prohodni osim dionice Kozarac-Mrakovica koja se prema podacima Policijske uprave Prijedor odvija u jednoj traci.“