Aktiv direktora: Đajićeva naknadna "briga" za zdravstvene radnike veliko razočarenje

Aktiv direktora javnih zdravstvenih ustanova koje pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj razočaran je iznenadnom iskazanom "brigom" Vlade Đajića prema zdravstvenim radnicima jer je konstantno prouzrokovao nezadovoljstvo i nesuglasice.
Iz Aktiva direktora su saopštili da je Đajić koristio sistem za koncentraciju resursa u Univerzitetski klinički centra Republike Srpske, dok su potrebe drugih bolnica često ostajale u drugom planu, čime je izazivao nesuglasice i nezadovoljstvo i u samom Aktivu, čiji je član bio.
Kako su istakli, pacijentima koji putuju stotinama kilometara nije važan komfor, već dostupna i pravovremena zdravstvena zaštita.
Pitanja plata i uslova rada bile su tema među direktorima, ali, kako je navedeno, Đajić nije iskazivao brigu, pa zbog toga njegovo sadašnje istupanje smatraju nekorektnim, posebno jer uključuje korištenje zdravstvenih radnika u političke svrhe.
- To smatramo neprihvatljivim - istakli su iz Aktiva koji ostaje posvećen unapređenju zdravstvenog sistema u interesu zaposlenih i svih građana Republike Srpske, prenosi RTRS.
Đajić je danas u Narodnoj skupštini rekao da zdravstveni radnici zaslužuju veće plate i da bi ljekari, kako kaže, morali da imaju najmanje 5.000 KM mjesečno.
