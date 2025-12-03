Tužilaštvo neće saslušati Draška Stanivukovića?

Pokret Sigurna Srpska, na čelu sa Draškom Stanivukovićem, podnio je 20. novembra prijavu protiv bivšeg direktora UKC-a Republike Srpske Vlade Đajića zbog spornog snimka na kojem se vidi kesa sa bijelim sadržajem.

Dan ranije, nakon što je snimak objavljen, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka po službenoj dužnosti pokrenulo je postupak u ovom predmetu povodom tvrdnji da se u spornoj kesi nalaze narkotici.

S obzirom na prijavu Stanivukovića i njegove tvrdnje da ima još dokaza u ovom slučaju i najave da će ih objaviti, ATV je pitao Tužilaštvo da li je Stanivuković saslušan u svojstvu svjedoka, odnosno ako nije, da li će biti.

Iz ove pravosudne institucije dobili smo neodređen odgovor.

"Kao što ste ranije upoznati Okružno javno tužilaštvo Banjaluka dana 19.11.2025.godine, formiralo je predmet po službenoj dužnosti vezano za objavljen snimak na UKC Republike Srpske. Ovo tužilaštvo je dana 20.11.2025. godine, zaprimilo krivičnu prijavu podnosioca 'Pokret Sigurna Srpska' protiv Đajić Vlade, a koja se odnosi na sporni događaj sa snimka. Predmet se nalazi u radu i u fazi je provjera", odgovorili su nam iz OJT Banjaluka.

Kao što se vidi, konkretan odgovor na pitanje da li je Stanivuković saslušan, odnosno da li će biti, nismo dobili.

Tužilaštvo smo takođe pitali i da li postoji osnov da se sam Stanivuković nađe pod istragom za neprijavljivanje krivičnog djela, s obzirom na njegove tvrdnje da je sporni snimak imao mjesecima i da ima još dokaza u ovom slučaju.

Konkretan odgovor je izostao i na ovo pitanje, a poručeno nam je samo da se "predmet nalazi u fazi provjera", stoga, ostaje nejasno da li je Stanivuković već saslušan, odnosno da li će biti.

Podsjećamo, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke podnio je prijavu protiv bivšeg direktora Univerzitetskog kliničkog centra Vlade Đajića.

Stanivuković je Đajića prijavio nakon što je objavljen video snimak, navodno nastao na UKC-u, a na kojem se vidi kako jedna osoba Đajiću donosi kesu u kojoj se nalazi bijeli sadržaj za koji se tvrdi da je droga.

Na konferenciji za novinare Stanivuković je rekao da je snimak imao nekoliko mjeseci, te da ima još snimaka koji dokazuju krivično djelo, a koje će javno objaviti ukoliko nadležne institucije "ne urade svoj posao".

Gradonačelnik Banjaluke je takođe poručio da je spreman da se odazove svakom tužilaštvu i da izjavu povodom ovih tvrdnji.