Psiholog: "Neposlušna" d‌jeca često postanu uspješniji ljudi

Izvor:

Indeks

03.12.2025

15:14

Психолог: "Непослушна" д‌јеца често постану успјешнији људи
Foto: Peksels

Psiholog Sunita Sah ima važnu poruku za roditelje: prkosno dijete ne znači nužno i loše dijete.

U želji da odgoje samopouzdane i asertivne odrasle osobe, roditelji ne bi trebali insistirati na potpunoj poslušnosti, istakla je Sah nedavno u pozkastu Good Inside.

Ona smatra da pretjerano poticanje poslušnosti može spriječiti d‌jecu da se kasnije u životu zauzmu za sebe, piše Si-en-bi-si.

"Ponekad je loše biti tako dobar i postoje situacije u kojima želite da ljudi progovore", izjavila je Sah, profesorica menadžmenta i organizacije na Univerzitetu Cornell te autor knjige Defy: "The Power Of No In A World That Demans Yes", prenosi Indeks.hr.

Prema njenim riječima, roditelji često treniraju d‌jecu da budu poslušna jer im to olakšava svakodnevicu. Međutim, ako ih istovremeno ne nauče kako praktikovati prkos u opravdanim situacijama, d‌jeca će se kao odrasli osjećati neprijatno kada se trebaju zauzeti za sebe.

Полиција потрага

Hronika

Trebinje: Predložen pritvor muškarcu (71) osumnjičenom za obljubu dvije djevojčice

S time se slaže i trener svjesnog roditeljstva Rim Raouda, koja je izjavila kako d‌jeca koja ne nauče izraziti svoje mišljenje teže razvijaju samopoštovanje.

"Dostojanstvo d‌jeteta - njihove misli, njihova uvjerenja, kako se osjećaju - jednostavno je monumentalno u poređenju s njihovom poslušnošću", rekla je Raouda. "Želimo da budu samopouzdani. Želimo da progovore."

Šta je zdravi prkos?

D‌jeca koja se prkose na prikladan način mogu se suprotstaviti odraslima koji griješe ili reagovati kada druga d‌jeca zlostavljaju vršnjake, objašnjava Sah. Ona se mogu sa poštovanjem zauzeti za sebe ako vjeruju da su u pravu, čak i ako im neko drugi - uključujući roditelje - tvrdi suprotno.

"Ako nismo naučili kako biti prkosni, na kraju puno govorimo 'da'", ističe Sah. "Na kraju ili ćutimo ili smo poslušni i dovodimo se u situacije u kojima radije ne bismo bili."

Tagovi:

psihologija

djeca

