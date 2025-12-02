Evo kada treba posaditi božićnu pšenicu

Izvor:
Krstarica
02.12.2025
18:20
Komentari:0
Posadite božićnu pšenicu 17. decembra, na Svetu Varvaru – baš tada kada tradicija i vjera kažu da ona donosi sreću, mir i blagostanje u dom. Dok zrna niču i zelene se, osjeća se toplina i nada, kao da u kuću ulazi nova snaga i radost.
Božićna pšenica je jedan od najljepših običaja u našoj tradiciji. Prema vjerovanju, ona se sadi 17. decembra, na dan Svete Varvare. Upravo taj datum je važan jer daje dovoljno vremena da pšenica do Božića izraste bujno i zelena, što simbolizuje život, obnovu i sreću.
Scena
Raskrinkan Šerif Konjević: Snimljen kako pjeva srbomrzačku pjesmu
Zašto baš Sveta Varvara? U narodnom predanju, ovaj dan je povezan sa plodnošću i zaštitom doma. Sadnja pšenice tada ima snažnu simboliku – vjeruje se da će porodici donijeti zdravlje, mir i blagostanje.
Praktično, postupak je jednostavan:
-Pripremite plitku činiju ili tanjir.
-Stavite sloj vate ili zemlje.
-Ravnomjerno rasporedite zrna pšenice.
-Zalijte vodom, ali umjereno.
-Ostavite na toplom mjestu, uz malo svjetlosti.
Svijet
Primao platu 10 godina, a nijednom se nije pojavio na poslu
Već za nekoliko dana pojaviće se prvi izdanci. Do Božića će pšenica bujati i ukrasiti vaš sto, a simbolično će donijeti sreću u dom.
Ovaj običaj nije samo dekoracija – on je emotivni most između generacija. Dok gledamo kako pšenica raste, osjećamo da raste i nada u nama. To je ritual koji povezuje prošlost i budućnost, tradiciju i svakodnevicu.
Praktični trikovi za bujnu pšenicu:
Dodajte malo zemlje – pšenica će biti stabilnija nego na vati.
Zalivajte umjereno – previše vode može da uguši sjeme.
Toplo mjesto – najbolje je blizu prozora, ali ne direktno na suncu.
Alternativa – ako nemate pšenicu, posadite ječam ili raž, koji takođe lijepo niču i simbolizuju plodnost.
Prema istraživanjima etnoloških udruženja, preko 70% domaćinstava u Srbiji i dalje njeguje običaj sadnje božićne pšenice. Najčešći razlog je osjećaj povezanosti sa tradicijom i simbolika sreće koju pšenica donosi.
Svijet
Počeo sastanak Putina i Vitkofa
1. Šta ako pšenica ne nikne?
– Možete je posaditi ponovo, čak i nekoliko dana kasnije – simbolika ostaje.
2. Može li se koristiti druga biljka?
– Da, ječam ili raž su dobre alternative, ali pšenica je najčešća zbog svoje simbolike.
3. Da li pšenica ima praktičnu upotrebu poslije Božića?
– Najčešće se ne koristi za ishranu, već se baca u dvorište ili baštu kao znak zahvalnosti prirodi.
Posadite božićnu pšenicu 17. decembra, na Svetu Varvaru, i unesite u svoj dom više od tradicije — unesite simbol života, blagostanja i tihe radosti. Dok pšenica niče, raste i vaša nada, vaša vjera u miran i srećan dom.
Svijet
Zaplijenjen kripto-mikser: Na njemu bilo 48 miliona KM
Ne čekajte – posadite božićnu pšenicu i neka svaki zeleni list bude podsjetnik da sreća počinje od malih, toplih gestova.
Savjeti
8 h0
Savjeti
10 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu