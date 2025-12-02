Logo
Zimska poslastica: Mekane cimet rolnice sa krem prelivom koje ćete obožavati

Avaz

02.12.2025

13:33

Зимска посластица: Мекане цимет ролнице са крем преливом које ћете обожавати

Ništa ne dočarava zimu kao miris svježe pečenih cimet rolnica, mekanih i sočnih, prelivenih toplom glazurom od krem sira. Ova švedska poslastica osvojila je srca sladokusaca širom svijeta — i to s razlogom.

Svaki sloj pažljivo zamotanog tijesta skriva savršenu kombinaciju cimeta i smeđeg šećera, a uz šoljicu kafe ili tople čokolade, postaju pravi mali ritual uživanja.

Sastojci

Tijesto:

500 g brašna

75 g šećera

10 g soli

10 g suhog kvasca

250 ml mlijeka (mlakog)

2 jaja

100 g otopljenog maslaca

Za fil/nadjev:

100 g smeđeg šećera

2 - 3 kašike mljevenog cimeta

50 g otopljenog maslaca

Glazura:

100 g šećera u prahu

2 - 3 kašike mlijeka

1 kašikica vanilin šećera

Priprema

U velikoj posudi pomiješajte brašno, šećer, sol i suhi kvasac. U drugoj zdjeli umutite mlako mlijeko i jaja, a zatim dodajte otopljeni maslac. Polako dodajte mokre sastojke u suhe, miješajući dok se ne formira tijesto. Zatim, tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu i mijesite ga oko 10 minuta, dok ne postane glatko i elastično. Stavite tijesto u nauljenu zdjelu, pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite da se diže na toplom mjestu oko 1 sat ili dok se ne udvostruči.

Dok se tijesto diže, pripremite nadjev. Pomiješajte smeđi šećer i mljeveni cimet u maloj zdjeli. Otopite maslac i pripremite ga za premazivanje tijesta.

Kada je tijesto naraslo, prebacite ga na pobrašnjenu površinu i razvaljajte u pravougaonik (oko 40x60 cm). Premažite tijesto otopljenim maslacem, a zatim ravnomjerno pospite mješavinu šećera i cimeta. Počnite od duže strane i čvrsto zarolajte tijesto u valjak. Kada završite, odrežite rolnice debljine oko 3-4 cm. Rolnice stavite u nauljenu vatrostalnu posudu ili pleh, ostavljajući malo prostora između njih da se mogu širiti. Pokrijte ih i ostavite da se dižu još 30 minuta. Zagrijte pećnicu na 180 °C i pecite rolnice 25 - 30 minuta ili dok ne postanu zlatno smeđe.

Dok se rolnice peku, pripremite glazuru miješanjem šećera u prahu, mlijeka i vanilin šećera. Kada su rolnice pečene, izvadite ih iz pećnice i prelijte glazurom dok su još tople. Uživajte!

Tagovi:

Recept

cimet

cimet rolnice

