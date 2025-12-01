Profesor otkriva trikove za uštedu struje

Profesor termodinamike Miloš Banjac sa Mašinskog fakulteta u Beogradu smatra da možemo uticati na oko 60 odsto računa za struju, dok je ostatak propisan po evropskom standardu i daj dio je fiksan.

On naglašava da je veoma bitno kako koristimo sve kućne aparate i da tu pravimo mnoge greške koje nam "jedu" novac.

"Uvijek imate dva pristupa kako da koristite kućne aparate. Jedan je da kupite što efikasnije, a drugi je, da ih koristite kako treba. Bojler je najveći potrošač u domaćinstvu, na koga ide oko 24 odsto potrošene električne energije", ukazuje profesor.

Bojler i način tuširanja

S obzirom na tarifni sistem i da je noću struja četiri puta jeftinija, bolje je da bojler uključimo noću, a isključimo ujutru.

"Mada ljudi ne vole da čuju, na štednju svakao utiče i to da se ne kupate u kadi, nego se tuširate, kada se tuširate, prekidate puštanje vode. Razmišljajte o tome, da su vam to troškovi, što manje potrošite vode, to će vam biti manji računi", preporučuje Banjac.

Na šopretu možete mnogo da uštedite

Prema riječima profesora, šporet troši u prosječnom domaćinstvo između 15 i 17 odsto struje, te je dao neke od savjeta kako možemo mnogo efikasnije da ga koristimo.

"Kada voda proključa smanjite ringlu na manju temperaturu. Ništa ne dobijate time, ako dovodite puno toplote, osim da voda brže ispari. Njena temperatura kada vri je uvijek 100 stepeni, nećete ubrzati proces kuvanja. Ekspres lonac je odlično rješenje, treba mu tri, do četiri puta treba manje vremena da se skuva neko jelo. Pri tom on omogućava da se hrana termički obrađuje na višoj temperaturi, nego što je to slučaj u običnoj šerpi".

Takođe, dodajte da je bolje ukoliko imamo indukcione šporete.

"U poslednje vrijeme pojavili su se takozvani indukcioni šporeti. Oni su efikasniji, jer preskačemo zagrijavanje ringle i direktno se grije šerpa. Rerna takođe dosta troši, pa možete da je podesite da se tokom noći uključi i ispeče jelo. Dobro rješenje su i mikrotalasne rerne. Pravilnim rukovanjem može da se uštedi od 30 do 40 odsto", smatra profesor.

Efikasnije veš mašine

Ovaj stručnjak objašnjava da u današnje vrijeme nije potrebno da peremo veš na izuzetno visokim temperaturama, jer su sada deterdženti mnogo jaki.

"Uređaj u D kategoriji troši za 50 odsto više energije nego u klasi A. Jeste da je proizvod nešto skuplji, ali kada se izračuna godišnja ili potrošnja u toku njenog radnog vijeka, vidjećete da se to isplati. Naravno treba je koristiti na nižim temperaturama. Današnji deterdženti su izuzetno jaki, ne treba da se ide na nekadašnje iskuvavanje veša. Na kraju, ni veš koji peremo ne dozvoljava te visoke temperature”, objašnjava profesor.

Najveću energiju veš mašine potroše za zagrijavanje vode. Ako imate program od 60 stepeni, 80 odsto utrošene energije vam odlazi na zagrijavanje vode. Slično važi i kada je riječ o mašinama za pranje sudova, niže temperature, eko programi, kraći programi, zato je savjet da se sudovi isperu prije stavljanja u mašinu.

Mali uređaji - veliki skriveni trošak

Banjac posebno ističe da svi imamo razne modeme, rutere, risivere, njihova potrošnja je zaista mala, ali razlika između njih i velikih potrošača je što oni rade 24 sata, 365 dana u godini.

"U početku kada su se pojavili kompjuteri, da bi smanjili potrošnju energije izmišljen je takozvani stend-baj mod, isto i za televizore. Takozvano pripremno stanje, dakle da on ne radi, da se monitor ugasi, da ne bi trošio nepotrebno električnu energiju. I zaista oni štede na taj način. Međutim ljudi su počeli da se ponašaju lagodno u toj poziciji, kompjuteri nam stalno ostaju u tom stend-baj modu, televizori takođe", kaže profesor.

Stalno zaboravljamo na bežični uređaj

Savjetuje da ih isključimo kad god smo u mogućnosti.

"Oni obično stoje jedan pored drugog, priključeni na produžni kabl sa više utičnica. Kad izlazite iz kuće, isključite prekidač, neće im štetiti, tako ih odmarate. Takođe iz upotrebe izbacite sve sijalice sa užarenom niti, stavite led sijalice, devet puta manje troše energije", savjetuje profesor Banjac.

