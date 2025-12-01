Automobil smrskan u teškom udesu, stvaraju se zastoji

Danas je u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, u blizini Delta Sitija, došlo do saobraćajne nesreće.

Prema prvim informacijama koje prenosi Instagram stranica Moj Beograd, sumnja se da ima povrijeđenih.

Nauka i tehnologija Nova studija: Naš mozak se mijenja četiri puta

Automobil je potpuno slupan, a hitna pomoć i policija nalaze se na licu mjesta.

Zbog uviđaja se u ovom dijelu grada formira velika gužva.