Automobil smrskan u teškom udesu, stvaraju se zastoji

Danas je u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, u blizini Delta Sitija, došlo do saobraćajne nesreće.
Prema prvim informacijama koje prenosi Instagram stranica Moj Beograd, sumnja se da ima povrijeđenih.
Automobil je potpuno slupan, a hitna pomoć i policija nalaze se na licu mjesta.
Zbog uviđaja se u ovom dijelu grada formira velika gužva.
