Automobil smrskan u teškom udesu, stvaraju se zastoji

01.12.2025

18:25

Foto: Tanjug

Danas je u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, u blizini Delta Sitija, došlo do saobraćajne nesreće.

Prema prvim informacijama koje prenosi Instagram stranica Moj Beograd, sumnja se da ima povrijeđenih.

Automobil je potpuno slupan, a hitna pomoć i policija nalaze se na licu mjesta.

Zbog uviđaja se u ovom dijelu grada formira velika gužva.

Novi Beograd

Saobraćajna nesreća

