Serijski silovatelj na slobodi: Sud mu smanjio kaznu

Dejan Gojković, bivši vojni policajac iz Bele Crkve i jedan od najopasnijih serijskih silovatelja u Beogradu, izašao je na slobodu 26. novembra, nakon što mu je istekla kazna zatvora od 12 godina, potvrđeno je za "Telegarf.rs".

Gojković (koji je u vrijeme izvršenja djela imao 36 godina) bio je optužen za četiri silovanja i tri pokušaja silovanja koje je počinio u okolini Mostarske petlje u Beogradu, u periodu između 2010. i 2013. godine.

Šokantna odluka Apelacionog suda

Iako je prvostepenom presudom bio osuđen na 18 godina zatvora, Apelacioni sud u Beogradu je šokantnom odlukom smanjio kaznu na 12 godina.

U obrazloženju smanjenja kazne, Apelacioni sud je naveo da je prvostepena kazna od 18 godina "stroža nego što je to sa stanovišta svrhe kažnjavanja neophodno". Dodali su da je kazna od 12 godina zatvora "adekvatna težini izvršenih krivičnih djela i stepenu krivice okrivljenog kao učinioca, te da će se njome postići svrha kažnjavanja".

Prema informacijama, Gojkoviću su tokom ove godine odbijani zahtjevi za uslovni otpust, ali je pušten na slobodu po isteku skraćene kazne.

Metod napada: Nož, mračni prolazi i DNK koji ga je odao

Bivši vojni policajac svoje je žrtve presretao na autobuskom stajalištu "Mostar". Nije birao žene, a među njegovim metama bile su sve starosne dobi, uključujući i maloljetnice.

Kada bi odabrao žrtvu, pratio bi je do mračnih stepeništa ili zavučenih prolaza. Prilikom napada, uvijek bi koristio nož kako bi upozorio žrtvu da bude tiha, a zatim bi ih primoravao na silovanje.

Jedna od žrtava uspjela je da se spasi tako što je počela da vrišti, što je manijaka natjeralo da je pusti.

Gojkovića je na kraju odao DNK koji je ostavio na jednoj od žrtava.

Hapšenje: Hrabre policajke kao mamac na Mostarskoj petlji

Ključnu ulogu u hapšenju silovatelja odnijele su hrabre beogradske policajke. One su, obučene u civilnu odjeću, svake večeri šetale Mostarskom petljom, pokušavajući da ga namame u zasjedu.

Inspektorka Biljana Petrov iz Trećeg odjeljenja beogradske policije opisala je tu noć: "Trebalo je da mi žene sa odjeljenja poslužimo kao mamac... Rasporedili smo se i satima nijemo posmatrali to stepenište."

Policajci su znali da Gojković najprije protrči pored svojih žrtava, a zatim ih sačeka na odmorištu stepeništa koje vode ka stanici na Gazeli.

"Iznenada je protrčao i zaustavio se na odmorištu. Instinktivno sam znala: To je on! Potrčala sam preko kolovoza Gazele, preskakala sam automobile...", ispričala je Petrov, čija je hrabrost dovela do hapšenja silovatelja na tramvajskoj stanici.

Svjedočenje žrtve: "Osjetila sam da je neko iza mene..."

Jedna od Beograđanki koja je samo pukom srećom uspjela da mu pobjegne, opisala je svoj susret sa Gojkovićem ljeta 2012. godine, kada je imala samo 19 godina.

"Bilo je oko 19 sati i još uvek je bio dan, oko mene nije bilo ljudi jer je bila nedelja popodne. Sišla sam na stanici ispod Mostarske petlje i krenula stepenicama gore... U momentu kada sam izašla gore, gdje su i tramvajske šine, pjesma na slušalicama mi se završila i čula sam i osjetila da je neko iza mene i vrlo naglo se okrenula", prisjeća se ona, navodeći da je strah obuzima pri pomisli da se Gojković ponovo nalazi na slobodi.