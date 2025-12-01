Logo

Serijski silovatelj na slobodi: Sud mu smanjio kaznu

01.12.2025

17:22

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Dejan Gojković, bivši vojni policajac iz Bele Crkve i jedan od najopasnijih serijskih silovatelja u Beogradu, izašao je na slobodu 26. novembra, nakon što mu je istekla kazna zatvora od 12 godina, potvrđeno je za "Telegarf.rs".

Gojković (koji je u vrijeme izvršenja djela imao 36 godina) bio je optužen za četiri silovanja i tri pokušaja silovanja koje je počinio u okolini Mostarske petlje u Beogradu, u periodu između 2010. i 2013. godine.

"Назад у Српску: дијаспора као мост будућности

Republika Srpska

''Nazad u Srpsku: dijaspora kao most budućnosti'' - cilj povratak Srba iz regiona

Šokantna odluka Apelacionog suda

Iako je prvostepenom presudom bio osuđen na 18 godina zatvora, Apelacioni sud u Beogradu je šokantnom odlukom smanjio kaznu na 12 godina.

U obrazloženju smanjenja kazne, Apelacioni sud je naveo da je prvostepena kazna od 18 godina "stroža nego što je to sa stanovišta svrhe kažnjavanja neophodno". Dodali su da je kazna od 12 godina zatvora "adekvatna težini izvršenih krivičnih djela i stepenu krivice okrivljenog kao učinioca, te da će se njome postići svrha kažnjavanja".

Prema informacijama, Gojkoviću su tokom ove godine odbijani zahtjevi za uslovni otpust, ali je pušten na slobodu po isteku skraćene kazne.

Metod napada: Nož, mračni prolazi i DNK koji ga je odao

Bivši vojni policajac svoje je žrtve presretao na autobuskom stajalištu "Mostar". Nije birao žene, a među njegovim metama bile su sve starosne dobi, uključujući i maloljetnice.

Ilu-čokolada-010925

Ekonomija

Slatka čokolada postala gorak luksuz: Poskupjela za više od 30 odsto

Kada bi odabrao žrtvu, pratio bi je do mračnih stepeništa ili zavučenih prolaza. Prilikom napada, uvijek bi koristio nož kako bi upozorio žrtvu da bude tiha, a zatim bi ih primoravao na silovanje.

Jedna od žrtava uspjela je da se spasi tako što je počela da vrišti, što je manijaka natjeralo da je pusti.

Gojkovića je na kraju odao DNK koji je ostavio na jednoj od žrtava.

Hapšenje: Hrabre policajke kao mamac na Mostarskoj petlji

Ključnu ulogu u hapšenju silovatelja odnijele su hrabre beogradske policajke. One su, obučene u civilnu odjeću, svake večeri šetale Mostarskom petljom, pokušavajući da ga namame u zasjedu.

Inspektorka Biljana Petrov iz Trećeg odjeljenja beogradske policije opisala je tu noć: "Trebalo je da mi žene sa odjeljenja poslužimo kao mamac... Rasporedili smo se i satima nijemo posmatrali to stepenište."

Ана Волш

Svijet

Počelo suđenje Brajanu Volšu: ''Pronašao sam Anu mrtvu u krevetu''

Policajci su znali da Gojković najprije protrči pored svojih žrtava, a zatim ih sačeka na odmorištu stepeništa koje vode ka stanici na Gazeli.

"Iznenada je protrčao i zaustavio se na odmorištu. Instinktivno sam znala: To je on! Potrčala sam preko kolovoza Gazele, preskakala sam automobile...", ispričala je Petrov, čija je hrabrost dovela do hapšenja silovatelja na tramvajskoj stanici.

Svjedočenje žrtve: "Osjetila sam da je neko iza mene..."

Jedna od Beograđanki koja je samo pukom srećom uspjela da mu pobjegne, opisala je svoj susret sa Gojkovićem ljeta 2012. godine, kada je imala samo 19 godina.

Мирослав Бојић

Gradovi i opštine

Bojić: "Zimska priča" stiže u Trn

"Bilo je oko 19 sati i još uvek je bio dan, oko mene nije bilo ljudi jer je bila nedelja popodne. Sišla sam na stanici ispod Mostarske petlje i krenula stepenicama gore... U momentu kada sam izašla gore, gdje su i tramvajske šine, pjesma na slušalicama mi se završila i čula sam i osjetila da je neko iza mene i vrlo naglo se okrenula", prisjeća se ona, navodeći da je strah obuzima pri pomisli da se Gojković ponovo nalazi na slobodi.

Podijeli:

Tagovi:

Silovanje

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мари: Тренирао сам Ђоковића и осрамотио се првог дана

Tenis

Mari: Trenirao sam Đokovića i osramotio se prvog dana

6 h

0
Додик честитао СНС-у побједу на локалним изборима

Republika Srpska

Dodik čestitao SNS-u pobjedu na lokalnim izborima

6 h

0
Како правилно припремити месо за сушење?

Savjeti

Kako pravilno pripremiti meso za sušenje?

6 h

0
Кинески свемирски брод враћа се на Земљу без посаде

Nauka i tehnologija

Kineski svemirski brod vraća se na Zemlju bez posade

6 h

0

Više iz rubrike

Лоповима одређен притвор због цигарета: Украли робу вриједну 8.000 КМ

Hronika

Lopovima određen pritvor zbog cigareta: Ukrali robu vrijednu 8.000 KM

7 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Pronađeno tijelo u rijeci kod Zvornika

7 h

0
Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

Hronika

Brata sedam puta izbo nožem, osuđen na 15 godina zatvora!

7 h

0
Ухапшен Бањалучанин: Напао жену на улици, грађани га задржали до доласка полиције

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Napao ženu na ulici, građani ga zadržali do dolaska policije

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner