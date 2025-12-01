Uhapšen Banjalučanin: Napao ženu na ulici, građani ga zadržali do dolaska policije

Banjalučka policija uhapsila je danas lice iz ovog grada koje je na ulici napalo ženu.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka danas su lišili slobode lice S.J. iz Banjaluke, koje je prijavljeno da je danas oko 11,05 časova fizički napalo ženu u ulici Veljka Mlađenovića u Banjaluci.

Po navedenoj prijavi su odmah postupili policijski službenici i lišili slobode lice koje su građani zadržali do dolaska policijskih službenika.

O navedenom je obavještena Služba hitne medicinske pomoći Banjaluka, radi ukazivanja ljekarske pomoći ženi i licu S.J", navode iz PU Banjaluke.

Policijski službenici preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u vezi sa navedenom prijavom.