Ljekari upozoravaju: Ove tablete treba uzimati samo na prazan stomak

Dok se mnogi lijekovi mogu uzimati prije, poslije ili tokom obroka sa malo ili bez neželjenih efekata, za neke je vrijeme njihovog prijema ključno za njihovu efikasnost.

Naime, pun stomak može ometati apsorpciju i obradu lijekova u organizmu, a naučnici sve više istražuju kako naš unutrašnji sat utiče na njihovo dejstvo. Zanimljivo polje naučnih istraživanja poznato kao hronoterapija, proučavanje kako biološki sat utiče na efikasnost lijekova, nudi odgovore na pitanje kako najbolje koristiti pilule koje uzimamo, piše Dejli mejl.

Na primjer, jedna studija je otkrila da pacijenti koji su jutarnji tipovi mogu smanjiti rizik od srčanog udara za oko 26 procenata uzimajući lijekove za krvni pritisak ujutru. Zanimljivo je da su isti ti pacijenti povećali rizik od srčanog udara ako su lijekove uzimali uveče, u vrijeme suprotno od svog hronotipa. Stoga, klinička ispitivanja potvrđuju da postoji optimalno doba dana za određene lijekove.

Uvijek na prazan stomak

Hrana značajno mijenja okruženje u digestivnom traktu, utičući na pH i odlažući pražnjenje želuca, što može smanjiti bioraspoloživost, odnosno efikasnost, nekih lijekova. Iz tog razloga, mnoge lijekove treba uzimati na prazan stomak - najmanje 30 do 60 minuta prije obroka ili dva do tri sata nakon jela.

Kako objašnjava farmaceutkinja Aješa Bašir: ''Neke lijekove je potrebno uzimati na prazan stomak kako ne bi ometali ništa. Hrana ih može usporiti, vezati se za njih ili spriječiti njihovu apsorpciju, što znači da možda neće pravilno djelovati.“

Jedan takav primjer su bisfosfonati, lijekovi koji se propisuju za liječenje osteoporoze. Oni usporavaju razgradnju kostiju, ali djeluju samo ako se pravilno uzimaju. Prema preporukama, bisfosfonate poput alendronata ili rizedronata uvijek treba uzimati na prazan stomak sa punom čašom vode.

Ljekari takođe savjetuju da ostanete uspravni (sjedite ili stojite) najmanje pola sata nakon uzimanja kako biste izbjegli loše varenje. Razlog je izuzetno niska bioraspoloživost ovih lijekova, što znači da čak i male količine kalcijuma iz hrane mogu skoro potpuno blokirati njihovu apsorpciju.

Ako dođe do lošeg varenja, najčešće propisani lijek, omeprazol, takođe treba uzimati na prazan stomak, idealno 30 minuta prije obroka. Dr Džarvis dodaje: ''Ako imate gorušicu, a ne loše varenje, koje je obično gore kasno uveče kada idete u krevet, mogli biste ga uzeti pola sata prije večere ili na prazan stomak, tako da imate vršne nivoe u sistemu kada idete na spavanje i kiselina će biti najviše potisnuta.“

Lijekove za štitnu žlijezdu, poput levotiroksina, takođe treba uvijek uzimati na prazan stomak, poželjno u isto vrijeme svakog dana. Studije pokazuju da tijelo mnogo efikasnije apsorbuje lijek prije hrane, dok uzimanje sa hranom može smanjiti njegovu bioraspoloživost i do 60 procenata.

Sa obrokom

Dok neki lijekovi zahtjevaju prazan stomak, drugi mogu ozbiljno oštetiti sluznicu želuca ako se uzimaju bez hrane, povećavajući rizik od čira, otkazivanja jetre i oštećenja bubrega. Ibuprofen, koji milioni ljudi koriste svakodnevno za sve, od glavobolje do groznice, bezbijedan je kada se pravilno uzima. Međutim, rutinsko uzimanje ovog lijeka protiv bolova na prazan stomak može izazvati trajna oštećenja.

Opasnost od ibuprofena i drugih NSAIL lijekova leži u načinu na koji ih tijelo obrađuje, što može iritirati sluzokožu želuca. ''U nekim slučajevima, ovo može dovesti do peritonitisa“, upozorio je dr Din Egit, ljekar opšte prakse. Peritonitis je infekcija sluzokože želuca koja, ako se ne liječi, može biti opasna po život. Uzimanje određenih lijekova sa hranom takođe može pomoći u smanjenju neželjenih efekata kao što su mučnina, vrtoglavica i stomačne tegobe.

Poslije večere ili prije spavanja

Neka istraživanja sugerišu da je određene statine kratkog dejstva, poput lovastatina, koji se koriste za snižavanje visokog holesterola, najbolje uzimati uveče. Visok holesterol uzrokuje nakupljanje masnih naslaga u arterijama i, ako se ne liječi, povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Uzimanje ovih lijekova u pogrešno vrijeme može ih učiniti gotovo neefikasnim.

Razlog je taj što se većina holesterola u tijelu proizvodi u jetri noću. Dakle, uzimanje statina uveče pojačava njihov efekat. Međutim, statini dugog dejstva, kao što je atorvastatin (Lipitor), imaju poluživot do 19 sati, što znači da pacijenti mogu da izaberu doba dana koje im najbolje odgovara.

Lijekovi za krvni pritisak, kao što su beta-blokatori i ACE inhibitori, najčešće su propisani lijekovi. Istraživači sa Univerziteta u Dandiju su nedavno otkrili da hronotip osobe, određen vremenom kada se probudi i ode u krevet, utiče na njihovu efikasnost. Međutim, neki pacijenti mogu osjetiti vrtoglavicu nakon prve doze jer lijekovi poput ACE inhibitora opuštaju krvne sudove. Iz tog razloga, obično se preporučuje uzimanje prve doze pred spavanje. Slično tome, beta-blokatori mogu izazvati vrtoglavicu jer usporavaju srčani ritam, pa lekari često preporučuju početak terapije uveče.