Ovaj sok uspješno snižava krvni pritisak: Preporučuje se da ga pijete svaki dan

Jutarnje navike mogu značajno uticati na naše zdravlje i energiju tokom dana, naročito kada se ponavljaju iz dana u dan.

Male rutine, poput kratke šetnje ili hranjivog doručka, mogu imati dugoročan učinak, a prehrambeni izbori pritom igraju jednako važnu ulogu kao i fizička aktivnost.

Nova istraživanja pokazuju da jedna svakodnevna navika može prirodno podržati zdravlje srca – redovno konzumiranje soka od cvekle.

Zdravlje Obezbjedite sebi prirodnu zaštitu: Ovo voće čuva zdravlje srca

Kardiolog dr Siriša Vadali objašnjava da cvekla sadrži anorganske nitrate koji se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid, dok dr Sanjaj Bojraj ističe:

– Dušikov oksid širi krvne žile, što dovodi do snižavanja krvnog pritiska.

Dr. Vadali preporučuje jednu do dvije čaše soka od cvekle dnevno.

''Učinke možete osjetiti već nakon 6 do 12 časova, a dugoročno može doći do smanjenja krvnog pritiska za otprilike četiri jedinice, što je klinički značajno'', naglašava ona.

Međutim, važno je napomenuti da sok od cvekle treba biti dio šire rutine zdravog života.

Sok neće imati značajan učinak ako zanemarujete uravnoteženu prehranu, kvalitetan san i redovnu fizičku aktivnost – ističu stručnjaci, prenosi Avaz.