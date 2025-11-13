Šokantni podaci: Stopa visokog krvnog pritiska kod djece gotovo se udvostručila za 20 godina

Stručnjaci navode da 114 miliona djece koja su razvila hipertenziju čak i prije punoljetstva mogu da se suoče sa potencijalno smrtonosnim i doživotnim posljedicama, uključujući kardiovaskularne bolesti, bolesti bubrega i mnoštvo drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Učestalost visokog krvnog pritiska kod djece i tinejdžera mlađih od 19 godina porasla je na 6,2 odsto, u odnosu na 3,2 odsto prije samo 20 godina. Rezultati se zasnivaju na meta-analizi podataka iz 96 studija koje obuhvataju više od 400.000 djece iz 21 zemlje, a objavljeni su u časopisu The Lancet Child and Adolescent Health. Analiza ukazuje da je gojaznost bila začajan uzrok naglog porasta hipertenzije kod djece, pri čemu je gotovo 19 odsto djece sa gojaznošću pogođeno ovim stanjem, u poređenju sa manje od 3 odsto djece i tinejdžera sa zdravom tjelesnom masom.

"Gotovo dvostruko povećanje visokog krvnog pritiska kod djece u posljednjih 20 godina trebalo bi da bude alarm za zdravstvene radnike i roditelje", kažu stručnjaci.

Šta još otkriva studija

Analiza takođe pokazuje da još 8,2 odsto djece i tinejdžera ima predhipertenziju, što znači da je krvni pritisak iznad normale, ali još ne ispunjava kriterijume za hipertenziju. Predhipertenzija je posebno česta tokom adolescencije, sa stopom od 11,8 odsto među tinejdžerima, u poređenju sa oko 7 odsto kod mlađe djece. Ljekari ističu da krvni pritisak naglo raste u ranoj adolescenciji, sa vrhuncem oko 14. godine, posebno kod dječaka. To naglašava važnost redovnog skrininga u ovim kritičnim godinama.

Djeca i tinejdžeri sa predhipertenzijom češće napreduju do punog oblika hipertenzije

"Ovaj nagli porast visokog krvnog pritiska kod djece je veoma zabrinjavajući i uglavnom je posljedica sve veće gojaznosti, stanja koje se u potpunosti može spriječiti. Ovi nalazi odražavaju ono što pedijatri vide na terenu. Djeca dolaze ne samo sa hipertenzijom, već i sa drugim ozbiljnim stanjima povezanim sa gojaznošću, kao što su tip 2 dijabetes, nekada nezamisliv kod djece, astma i mentalni zdravstveni problemi. Znamo da uporna hipertenzija predstavlja faktor rizika za ranu smrt zbog oštećenja kardiovaskularnog sistema i drugih organa. Zdrava djeca postaju zdravi odrasli, ali sa ovakvim trendovima, bojimo se da bez hitnih mjera idemo ka javno-zdravstvenoj krizi", ukazuju zabrinuti ljekari.

Prema meta-analizi, stopa djece i tinejdžera sa visokim krvnim pritiskom gotovo se udvostručila između 2000. i 2020. godine. Dakle, 2000 godine oko 3,2 odsto djece imalo je hipertenziju, dok je 2020. godine učestalost porasla na više od 6,2 odsto, pogađajući 114 miliona mladih širom svijeta.

Autor studije naglašava je da je porast slučajeva "uglavnom posljedica životnih navika kao što su nezdrava ishrana, smanjena fizička aktivnost i sve veća učestalost gojaznosti kod djece".

"Hipertenzija kod djece i adolescenata predstavlja značajan javno zdravstveni problem. Roditelji imaju ključnu ulogu u prevenciji i kontroli visokog krvnog pritiska kod djece. Promocija zdravih navika, kao što je uravnotežena ishrana bogata voćem, povrćem i integralnim žitaricama uz minimalan unos soli i šećera, može značajno smanjiti rizik od hipertenzije. Podsticanje redovne fizičke aktivnosti i ograničenje sedentarnog ponašanja, kao što je prekomjerno gledanje ekrana, podjednako je važno. Za porodice sa istorijom hipertenzije, snažno se preporučuje redovno mjerenje krvnog pritiska kod djece. Rano otkrivanje povišenog pritiska, posebno kroz kućno praćenje, može pomoći u smanjenju rizika od dugoročnih komplikacija", savjetuju stručnjaci, a piše "Gardijan".