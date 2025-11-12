Kada je kašalj kod djece alarm za roditelje, a kada je samo prolazna faza?

12.11.2025
21:09
Komentari:0
Kašalj je refleksna odbrambena funkcija organizma koja nastaje pri izdisaju kako bi se očistili disajni putevi. Iako je kašalj simptom, a ne bolest, jedan je od najčešćih razloga za posjetu ljekaru, naročito kod djece.
Refleks kašlja je kompleksna funkcija u kojoj učestvuju centar u kičmenoj moždini, nervi (poput vagusa i trigeminusa) i veliki broj disajnih mišića, piše Stetoskop.
Brzina izbacivanja čestica pri kašlju može dostići 300 km/h.
Receptori za kašalj nalaze se u grlu, grkljanu, dušniku i bronhijama, ali i izvan grudnog koša.
Stimulacija ovih receptora može biti:
zapaljenska,
mehanička,
hemijska.
Zdravlje
Domaći napitak koji će pluća pročistiti za par minuta
Kašalj se može podijeliti prema dužini trajanja:
Akutan kašalj traje do 3 nedjelje i najčešće je posljedica virusnih infekcija disajnih puteva. Kod djece su ovakve epizode česte, čak i do 5 puta godišnje, što se smatra normalnim. U većini slučajeva, kašalj traje do 7 dana, ali može izazvati neprijatne simptome i komplikacije, kao što su:
bol u grudima zbog iritacije dušnika,
bol u stomaku zbog jakih mišićnih kontrakcija,
poremećaj sna.
Kašalj kod beba mlađih od 6 mjeseci uvijek treba ozbiljno shvatiti.
Drugi uzroci akutnog kašlja mogu biti:
infekcije donjih disajnih puteva (virusne ili bakterijske),
veliki kašalj,
bronhitis.
Traje između 3 i 8 nedelja i obično je produžetak akutnog kašlja. Subakutan kašalj može biti znak produžene reakcije na infekciju ili komplikacije i može zahtjevati dodatnu pažnju kako bi se isključili ozbiljniji uzroci.
Zdravlje
Spremite potpuno prirodan čaj od dva sastojka koji smiruje kašalj
Hronični kašalj traje duže od 8 nedelja i može biti veoma iscrpljujući, posebno za djecu. Uzrok često nije očigledan tokom osnovnog pregleda, zbog čega se dijete može uputiti pulmologu. Najčešći uzroci hroničnog kašlja uključuju:
astmu (alergijsku ili nealergijsku),
gastroezofagealnu refluksnu bolest,
sindrom postnazalnog slivanja sekreta,
hronični bronhitis.
Akutni kašalj se uglavnom liječi simptomatski i traje do 10 dana, dok liječenje hroničnog kašlja uključuje dijagnostički postupak kako bi se utvrdio uzrok i liječio korijen problema.
Kašalj se može klasifikovati i prema načinu kašljanja:
Suv i iritirajući – često iscrpljujući, bez prisustva sluzi, i može biti posljedica iritacije disajnih puteva ili alergija.
Produktivan – praćen izbacivanjem sluzi, najčešće je znak infekcije ili upale i omogućava organizmu da očisti disajne puteve.
Postnazalno slivanje može se javiti kod djece s prehladom ili alergijama u nosu i sinusima. Simptomi uključuju:
zapušen nos i osećaj tečnosti u grlu,
potrebu za čišćenjem grla,
povraćanje prilikom kašljanja, kod djece koja imaju uvećan treći krajnik.
Sekret koji se stvara može iritirati disajne puteve, što izaziva kašalj i može dovesti do dodatnih neprijatnih simptoma poput bola u grlu i promuklosti.
Zdravlje
Domaći napitak koji će pluća pročistiti za par minuta: Posebno djelotvoran kod pušačkog kašlja
Refleks kašlja može biti pod uticajem volje, što nas dovodi do pojave psihogenog i habitualnog kašlja, koji se uglavnom javlja kod djece u situacijama kada žele privući pažnju ili osloboditi unutrašnju tenziju. U takvim slučajevima kašalj može biti povezan s anksioznošću ili socijalnim konfliktima.
Obavezno se obratite ljekaru kada dijete:
ima povišenu temperaturu i kašlje,
postane pospano i promeni raspoloženje,
ima otežano disanje uz zviždanje u plućima,
odbija hranu ili povraća tokom kašlja,
kašlje iznenada tokom noći, uz lavež i škripanje pri disanju.
Zdravlje
2 d1
Zdravlje
5 d0
Zdravlje
1 sedm0
Porodica
1 mj0
Zdravlje
7 h0
Zdravlje
8 h0
Zdravlje
10 h0
Zdravlje
12 h0
Najnovije
Najčitanije
23
02
22
28
22
22
22
19
22
19
Trenutno na programu