Kada je kašalj kod djece alarm za roditelje, a kada je samo prolazna faza?

Kašalj je refleksna odbrambena funkcija organizma koja nastaje pri izdisaju kako bi se očistili disajni putevi. Iako je kašalj simptom, a ne bolest, jedan je od najčešćih razloga za posjetu ljekaru, naročito kod djece.

Refleks kašlja je kompleksna funkcija u kojoj učestvuju centar u kičmenoj moždini, nervi (poput vagusa i trigeminusa) i veliki broj disajnih mišića, piše Stetoskop.

Brzina izbacivanja čestica pri kašlju može dostići 300 km/h.

Receptori za kašalj nalaze se u grlu, grkljanu, dušniku i bronhijama, ali i izvan grudnog koša.

Stimulacija ovih receptora može biti:

zapaljenska,

mehanička,

hemijska.

Vrste kašlja prema trajanju

Kašalj se može podijeliti prema dužini trajanja:

Akutan kašalj

Akutan kašalj traje do 3 nedjelje i najčešće je posljedica virusnih infekcija disajnih puteva. Kod djece su ovakve epizode česte, čak i do 5 puta godišnje, što se smatra normalnim. U većini slučajeva, kašalj traje do 7 dana, ali može izazvati neprijatne simptome i komplikacije, kao što su:

bol u grudima zbog iritacije dušnika,

bol u stomaku zbog jakih mišićnih kontrakcija,

poremećaj sna.

Kašalj kod beba mlađih od 6 mjeseci uvijek treba ozbiljno shvatiti.

Drugi uzroci akutnog kašlja mogu biti:

infekcije donjih disajnih puteva (virusne ili bakterijske),

veliki kašalj,

bronhitis.

Subakutan kašalj

Traje između 3 i 8 nedelja i obično je produžetak akutnog kašlja. Subakutan kašalj može biti znak produžene reakcije na infekciju ili komplikacije i može zahtjevati dodatnu pažnju kako bi se isključili ozbiljniji uzroci.

Hroničan kašalj

Hronični kašalj traje duže od 8 nedelja i može biti veoma iscrpljujući, posebno za djecu. Uzrok često nije očigledan tokom osnovnog pregleda, zbog čega se dijete može uputiti pulmologu. Najčešći uzroci hroničnog kašlja uključuju:

astmu (alergijsku ili nealergijsku),

gastroezofagealnu refluksnu bolest,

sindrom postnazalnog slivanja sekreta,

hronični bronhitis.

Akutni kašalj se uglavnom liječi simptomatski i traje do 10 dana, dok liječenje hroničnog kašlja uključuje dijagnostički postupak kako bi se utvrdio uzrok i liječio korijen problema.

Vrste kašlja prema načinu kašljanja

Kašalj se može klasifikovati i prema načinu kašljanja:

Suv i iritirajući – često iscrpljujući, bez prisustva sluzi, i može biti posljedica iritacije disajnih puteva ili alergija.

Produktivan – praćen izbacivanjem sluzi, najčešće je znak infekcije ili upale i omogućava organizmu da očisti disajne puteve.

Šta je postnazalno slivanje sekreta?

Postnazalno slivanje može se javiti kod djece s prehladom ili alergijama u nosu i sinusima. Simptomi uključuju:

zapušen nos i osećaj tečnosti u grlu,

potrebu za čišćenjem grla,

povraćanje prilikom kašljanja, kod djece koja imaju uvećan treći krajnik.

Sekret koji se stvara može iritirati disajne puteve, što izaziva kašalj i može dovesti do dodatnih neprijatnih simptoma poput bola u grlu i promuklosti.

Psihogeni i habitualni kašalj

Refleks kašlja može biti pod uticajem volje, što nas dovodi do pojave psihogenog i habitualnog kašlja, koji se uglavnom javlja kod djece u situacijama kada žele privući pažnju ili osloboditi unutrašnju tenziju. U takvim slučajevima kašalj može biti povezan s anksioznošću ili socijalnim konfliktima.

Kada se obratiti ljekaru?

Obavezno se obratite ljekaru kada dijete:

ima povišenu temperaturu i kašlje,

postane pospano i promeni raspoloženje,

ima otežano disanje uz zviždanje u plućima,

odbija hranu ili povraća tokom kašlja,

kašlje iznenada tokom noći, uz lavež i škripanje pri disanju.