Napravite sami sirup od lovora koji će vam pomoći da se riješite upornog kašlja

Dugotrajan i uporan suv ili produktivan kašalj javlja se i kod odraslih i kod djece najčešće u zimskim mjesecima. Uporan kašalj može da se ublaži jednostavnim domaćim sirupom od lovora.

Lovorov sirup je prirodno sredstvo za umirivanje nadraženog grla, djeluje protivupalno i antiseptički, a osim toga pročišćava disajne organe i jača imunitet.

Lovor je biljka koja može da pomogne kod oba tipa kašlja, suvog i produktivnog, jer ima protivupalno, antiseptičko i umirujuće djelovanje na sluznicu grla i disajnih puteva. Način na koji se koristi lovor zavisi od vrste kašlja, piše Politika magazin.

Za suvi kašalj, koji je neproduktivan i nadražujući, preporučuje se sirup od lovora, koji će ublažiti iritaciju i smiriti refleks kašlja. Takođe, dobar je i čaj od lovora, koji će hidrirati grlo i olakšati disanje.

Za produktivan kašalj, koji je praćen izbacivanjem sluzi, preporučuje se inhalacija lovorom, koja će razrijediti i olakšati izbacivanje sekreta.

Rimske vojskovođe su imale običaj da poslije svake bitke svoja koplja i mačeve trljaju lovorovim lišćem, a ovaj ritual „dezinfekcije“ dovodi se u vezu sa antiseptičnim djelovanjem ove biljke. Lišće lovora, takođe, sadrži 1 do 3 odsto etarskog ulja, skrob, gorke supstance i tanin. Dobar je izvor vitamina A, vitamina C, vitamina B6, kalcijuma, gvožđa i mangana.

Lovorov list sadrži antibakterijska i antimikrobna svojstva i djelotvoran je protiv Stafilokokusa aureusa, Stafilokokusa intermediusa, Klebsijele pneumonije, Ešerihije koli, Listerije monocitogenes, Salmonele tifimurijum i drugih, inače poznatih uzročnika bolesti.

Čaj od lovorovog lista može da ublaži bolove u stomaku.

Veoma je aromatičan, što može da pomogne u ublažavanju pritiska u sinusima ili zapušenom nosu.

Lovorov list može da smanji količinu ureaze u tijelu – enzima koji, kada je van ravnoteže, može dovesti do nekoliko gastričnih poremećaja, uključujući kamen u bubregu.

Domaći recept za sirup od lovora

Domaći sirup od lovora s limunom tradicionalno se koristi za liječenje upornog kašlja i bronhitisa kod odraslih i djece, a priprema se jednostavno.

Sastojci:

– 6 većih sušenih listova lovora

– 1 limun

– 3 velike kašike meda

– 3 dl vode.

Priprema:

Prvo prokuvajte vodu. Dodajte lovor u vrelu vodu i kuvajte ga 5 minuta. Posudu poklopite prilikom kuvanja. Poslije 5 minuta izvadite listove iz vode i pustite je da se malo prohladi, a zatim dodajte med i sok od jednog limuna. Kad je sirup potpuno hladan, sipajte ga u sterilisanu teglu ili staklenu flašu.

Uzimajte po jednu kašičicu sirupa 3 puta dnevno, a posebno pri jakim napadima kašlja.

Inhalacija lovorom

Za inhalaciju lovorom potrebno je da prokuvate 4–5 većih listova lovora u litri vode, a zatim da se nagnete nad posudu, pokrijete glavu peškirom i udišete paru 10–15 minuta.