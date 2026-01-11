Nesreća kod Delte: Auto udario ženu

Na pješačkom prelazu između Delte i Euroherca u Banjaluci automobil je udario ženu.

"Danas u 17:40 u ulici Bulevar srpske vojske dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo marke Fiat i pješak koji je zadobio tjelesne povrede", saopšteno je iz policije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac OJT Banjaluka i u toku je uviđan na mjestu nezgode.

Povrijeđenom pješaku se pomoć ukazuje na Univerzitetskom kliničkom centru.