Nesreća kod Delte: Auto udario ženu

Na pješačkom prelazu između Delte i Euroherca u Banjaluci automobil je udario ženu.
"Danas u 17:40 u ulici Bulevar srpske vojske dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo marke Fiat i pješak koji je zadobio tjelesne povrede", saopšteno je iz policije.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac OJT Banjaluka i u toku je uviđan na mjestu nezgode.
Povrijeđenom pješaku se pomoć ukazuje na Univerzitetskom kliničkom centru.
