Prijeti im do 3 godine zatvora: Jedan vukao tinejdžerke na sankama, drugi ih pregazio

Izvor:

Blic

11.01.2026

18:08

Пријети им до 3 године затвора: Један вукао тинејџерке на санкама, други их прегазио
Foto: Printscreen/Instagram

L.P. (19) i Đ.J.(35) uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično d‌jelo - teško d‌jelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja tako što su izazvali nesreću u Kraljevu u kojoj su povrijeđene dvije d‌jevojke i sada im prijeti kazna zatvora do tri godine.

Sumnja se da su L.P. i Đ.J. izazvali nesreću koja se dogodila oko 22 časa u Sarajevskoj ulici u naselju Mrsać kod Kraljeva u kojoj su dvije ženske osobe zadobile teške tjelesne povrede.

L.P. je upravljao automobilom “volksvagen” sa probnom vozačkom dozvolom kojim je vukao pridodate sanke, iako nije smio, a na kojima su se nalazile šesnaestogodišnja i sedamnestogodišnja d‌jevojka.

One su, kako se sumnja, pale sa sanki na ulicu kada je na njih “fiatom” naletio osumnjičeni Đ. J., koji se kretao iza, kako bi se pobrinuo da iza njih ne naiđe drugo vozilo.

Jedna d‌jevojka je zadobila povredu noge, dok druga ima povredu glave i one su u kraljevačkoj bolnici. Nisu životno ugrožene.

Šta znamo o nesreći kod Kraljeva?

Povrijeđene tinejdžerke su snimale video za društvene mreže sa grupom poznanika. L. P. je upravljajući automobilom marke “volksvagen” sa probnom vozačkom dozvolom za vozilo zakačio sanke na kojima su bile dvije d‌jevojke.

Đ. J. (35) je u “fijatu” išao iza njih kako bi ih zaštitio ukoliko naiđe drugo vozilo.

Automobil koji je vukao sanke išao je između 30 i 40 kilometara na sat u trenutku kada je u Kraljevu padao jak snijeg, a kolovoz bio klizav.

прегазило из ауто санке несрећа

Srbija

Auto pregazio maloljetnice kada su pale sa sanki: Procurio uznemirujući snimak nesreće

Drugi vozač je vozio iza njih na otprilike 50 metara udaljenosti. Njih je snimao drug iz automobila koji ih je vukao.

– On je sjedio u otvorenom gepeku kola. Kako je utvrđeno, a šta je i snimljeno kamerom, one su se smijale, bile vesele, a u toj šali su par puta povikale drugu koji ih je snimao: “Kaži mu da uspori malo” – rekao je izvor Blica upoznat sa slučajem.

Do nesreće je, prema prvim informacijama, došlo kada su usljed leda i neravnina na putu, sanke odskočile, a d‌jevojke spale sa sanki na ulicu.

Мете Фредериксен

Svijet

Danska pristala na razgovore oko Grenlanda sa Amerikancima

Vozač Đ.J (35) ih je nakon toga poklopio automobilom jer d‌jevojke nisu stigle da se pomjere sa puta. Kako saznaje Blic, on je rekao da od snijega i slabe vidljivosti nije vidio d‌jevojke na putu.

Šta se sve vidi na snimku nesreće?

Na samom početku snimka koji je nastao u selu kod Kraljeva, d‌jevojke sjede na sankama dok ih automobil vuče, sve vrijeme vrište od straha i uzbuđenja, a jedna od njih izgovara: “Reci mu da uspori”.

Već poslije nekoliko sekundi d‌jevojke padaju nasred puta, kada se u pozadini čuje muški glas koji govori: “Ovaj će da ih pregazi, brate”.

policija hrvatska (2)

Hronika

Pokušaj ubistva u Zagrebu

U sljedećem trenutku automobil koji je trebalo da im “čuva leđa” pregazio je d‌jevojčice dok su ležale na putu.

Kada je vidio da su tinejdžerke pregažene, glas iz prvog automobila odmah je povikao vozaču da stane.

Kako vozač “fijata” nije vidio tinejdžerke na putu?

Ono što se jasno se vidi na snimku jeste činjenica da je put na kome se nesreća dogodila ravan i bez prepreka koje bi mogle da zaklone vidljivost.

Tinejdžerke su u trenutku pada sa sanki bile direktno obasjane farovima automobila koji se kretao iza njih, otvara pitanje kako ih vozač nije uočio na vrijeme.

Na snimku se vidi da su d‌jevojke nakon pada nekoliko sekundi ležale nasred kolovoza, dok se vozilo iz pozadine približavalo. Taj vremenski razmak mogao je biti dovoljan za reakciju i kočenje, naročito imajući u vidu da se automobil već kretao sporije zbog snijega i klizavog puta.

Snimak pokazuje i da je upozorenje došlo prije samog udara, kada se u pozadini čuje glas: „Ovaj će da ih pregazi, brate“, što dodatno ukazuje da je u tim sekundama postojala svijest o opasnosti.

Kraljevo

nesreća

